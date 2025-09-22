Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/9

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu ACG

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (ACG) công bố kết quả kinh doanh Quý 2/2025 với doanh thu thuần (DTT) đạt 961 tỷ đồng (+19,8% so với cùng kỳ quý trước, -6,3% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế (LNST) ở mức 138 tỷ đồng (+62,3% so với cùng kỳ quý trước, +16,8% so với cùng kỳ năm trước). Trong kỳ, ACG ghi nhận DT tài chính từ việc chuyển nhượng 4,5% cổ phần của Thắng Lợi Homes, là động lực chính giúp LNST tăng trưởng bất chấp DTT giảm. 1H.2025, DTT và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.763 tỷ đồng (+2,5% so với cùng kỳ năm trước) và 223 tỷ đồng (+ 11,7% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 43,5% và 49,5% kế hoạch 2025. Biên LNG sụt giảm 2% về mức 29,8%, do công ty chủ động giảm giá bán xuất khẩu trong kỳ.

BVSC dự báo KQKD cả năm 2025 của ACG tiếp đà tăng trưởng với DTT đạt 4.185 tỷ đồng (+5,1% so với cùng kỳ năm trước, 103% kế hoạch năm 2025) và LNST đạt 578 tỷ đồng (+37,7% so với cùng kỳ năm trước, 129% kế hoạch năm 2025). Biên lợi nhuận gộp toàn doanh nghiệp giảm về mức 30,1%. Duy trì cổ tức bằng tiền đều qua các năm. ACG thường có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền đều với tỷ lệ thực hiện ở mức 15-20% mỗi năm trong 3 năm gần nhất.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) kỳ vọng, ACG sẽ duy trì việc chia cổ tức trong những năm tiếp theo với tỷ lệ thực hiện dao động từ 15-20%, tùy theo LNST qua các năm. Lợi suất cổ tức ước tính từ 4,1%-5,5%/mỗi năm.

BVSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu ACG ở mức 47.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức upside +31,4% so với giá trị trường ngày 18/9/2025 (Chưa bao gồm lợi suất từ cổ tức). Do đó, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu ACG.

Rủi ro: Tiến độ xây dựng các dự án BĐS nội địa không như kỳ vọng; Tiến độ thanh toán khoản phải thu của các đối tác bị chậm hơn kỳ vọng, gia tăng nguy cơ trích lập dự phòng cao; và Rủi ro tăng giá NVL đầu vào.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu VHM

Công ty CP VINHOMES (VHM) công bố KQKD 6 tháng năm 2025 giảm nhẹ với doanh thu đạt 34.673 tỷ đồng (-5% so với cùng kỳ) và LNST đạt 10.877 tỷ đồng (-6% so với cùng kỳ) do số lượng căn bàn giao thấp hơn. Tuy nhiên, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, kết quả kinh doanh nửa cuối năm 2025 sẽ khả quan hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái do công ty sẽ bàn giao thêm nhiều căn bán lẻ tại dự án Royal Island, OP2, OP3 và Golden Avenue, đồng thời ghi nhận một số giao dịch bán sỉ tại Green Paradise, Golden City, Green City,...

ACBS giữ nguyên dự phóng 2025 với doanh thu ước đạt 89.923 tỷ đồng (-12% so với cùng kỳ) và LNST đạt 38.769 tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ). VHM đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 rất tham vọng là 150-200 nghìn tỷ đồng, cao hơn 44-92% so với kết quả năm 2024 do công ty dự kiến sẽ ra mắt 5 dự án mới (Wonder City, Green City, Golden City, Làng Vân và Green Paradise). Doanh số bán hàng trong 6 tháng năm 2025 tăng trưởng 31% so với cùng kỳ, đạt 67.500 tỷ đồng, chủ yếu nhờ việc mở bán Wonder City vào tháng 3, chiếm hơn một nửa tổng doanh số.

ACBS đưa ra khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu VHM với giá mục tiêu cuối năm 2025 điều chỉnh tăng 65% lên 115.900 đồng/cổ phiếu do các yếu tố sau: Bổ sung 3 khu công nghiệp (Vinhomes Vũng Áng, Tân Trào, Ngũ Phúc), dự án Phước Vĩnh Tây và Cam Ranh vào mô hình định giá; Tăng giá bán trung bình tại Green Paradise, Làng Vân và Apollo City 5-30%; Nợ ròng giảm hơn 24.800 tỷ đồng trong quý II/2025.