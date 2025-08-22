Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu OCB

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB – sàn HOSE) công bố lợi nhuận trước thuế quý II/2025 đạt 999 tỷ (tăng 11% so với cùng kỳ). Sự cải thiện lợi nhuận trước thuế trong quý II được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng cao hơn, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và thu nhập từ thu hồi nợ xấu. Dù vậy, lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 1,9 nghìn tỷ (giảm 10%), mới chỉ hoàn thành 43% dự báo của BSC, và 35% kế hoạch của Ngân hàng.

BSC hiện đang dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2025 của OCB đạt 4,4 nghìn tỷ (tăng 10% so với cùng kỳ), với giả định mức tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 15%, và tỷ lệ NIM đạt 3.4% cho cả năm. Như vậy, kết quả kinh doanh 6 tháng 2025 của OCB mới chỉ hoàn thành 43% dự báo của BSC, và BSC đang xem xét cập nhật lại dự phóng.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/8 (Ảnh minh hoạ: KT)

Mặc dù lợi nhuận trước thuế chưa phản ánh hết tiềm năng, BSC kỳ vọng OCB đang dần phục hồi và các hành động như xử lý nợ xấu, phát triển chiến lược cho phân khúc bán lẻ, SME, và dịch vụ ngân hàng giao dịch sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho ngân hàng trong thời gian tới. OCB đang giao dịch với P/B dự phóng năm 2025 là 0,96 lần, thấp hơn khoảng 40% so với mức bình quân của nhóm NHTM tư nhân. Hiện BSC đang đưa ra khuyến nghị mua đối với OCB, với giá mục tiêu cho một năm tới là 16.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với P/B fw 1.2x.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MSB

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB – sàn HOSE) đạt 8.198 tỷ đồng (tăng 18,7% so với cùng kỳ), tương đương EPS đạt 2.522 đồng/cổ phiếu và BVPS đạt 16.863 đồng/cổ phiếu. VCBS duy trì khuyến nghị mua đối với cơ hội đầu tư vào cổ phiếu MSB với mức giá mục tiêu là 19.623 đồng/cổ phiếu.

Luận điểm đầu tư: Nhu cầu tín dụng ở mức tốt: Cuối tháng 7 vừa qua MSB đã được nới hạn mức tín dụng từ mức 14,3% đầu năm lên 15,8%. 2 phân khúc chiến lược là bán lẻ và doanh nghiệp SME đã ghi nhận mức tăng khả quan từ quý II. VCBS kỳ vọng MSB sẽ tiếp tục được nới room trong quý III và duy trì dự báo tăng trưởng tín dụng của MSB đạt 21,2% cho năm 2025.

NIM bắt đầu ghi nhận sự cải thiện từ nửa cuối năm 2025: Các động lực mở rộng NIM của MSB bao gồm: Cho vay tăng trưởng tốt, đẩy mạnh tín dụng bán lẻ, Duy trì chi phí vốn thấp và tỷ lệ CASA cao, Kỳ vọng tỷ giá hạ nhiệt từ Q4 sẽ kéo giảm lãi suất thị trường 2, Nâng cao chất lượng danh mục cho vay giảm các trường hợp thoái lãi.

Chất lượng tài sản cải thiện và tăng cường thu hồi nợ xấu: Dự kiến trong năm 2025 tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm xuống 2% nhờ tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ và tăng thu hồi nợ đã xóa nhờ việc luật hóa Nghị quyết 42, cùng với việc nền kinh tế và thị trường BĐS ấm dần lên. Điểm rơi lợi nhuận rơi vào nửa sau 2025 khi MSB dự kiến thu hồi hơn 6.700 tỷ đồng trong đó có 1 khoản nợ rất lớn.

Hoàn thiện hệ sinh thái với các kế hoạch thoái vốn, góp vốn các công ty con: MSB tiếp tục xúc tiến kế hoạch góp vốn, mua cổ phần công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, dự kiến hoàn thành vào thời điểm cuối 2025 – đầu 2026.