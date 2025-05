Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/5

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PVD

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PVD của Tổng CTCP Khoan & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam với tiềm năng tăng giá 32,1%. Giá mục tiêu được điều chỉnh giảm 19,0% trong khi giá cổ phiếu đã giảm 16,5% kể từ báo cáo trước, do áp lực từ thị trường khoan và giá dầu suy yếu.

VNDIRECT hạ giá mục tiêu do dự phóng EPS thấp hơn và hệ số P/B mục tiêu giảm. Hệ số P/B hiện tại là 0,6 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử 1,0 lần và chưa phản ánh đúng mức tăng trưởng lợi nhuận vững chắc của công ty trong năm 2025-2026.

VNDIRECT dự phóng doanh thu năm 2025 giảm 8,0% do hiệu suất sử dụng giàn khoan thấp hơn. Tuy nhiên, VNDIRECT kỳ vọng biên lợi nhuận gộp tăng từ 18,9% năm 2024 lên 22,8% năm 2025 do giá thuê giàn khoan cao hơn. Điều chỉnh dự báo lợi nhuận ròng năm 2025 giảm 29,9%, do giả định giá thuê giàn khoan giảm 6,8% và hiệu suất sử dụng giàn khoan giảm 10 điểm %.

Trong Quý 1/25, tiền mặt của PVD giảm còn 2.609 tỷ đồng (–12,5% so với quý trước, –35,5% so với Quý 3/24) do chi đầu tư cho giàn PV DRILLING VIII và bảo dưỡng giàn PV DRILLING VI.

VNDIRECT điều chỉnh giảm giá mục tiêu 19,0%, xuống còn 24.900 đồng, vẫn dựa trên phương pháp định giá trung bình giữa DCF và hệ số P/B mục tiêu.

Giá mục tiêu của PVD bị ảnh hưởng bởi: dự phóng EPS năm 2025– 2026 thấp hơn; WACC tăng nhẹ từ 10,3% lên 11% do chúng tôi nâng lãi suất phi rủi ro từ 2,79% lên 3,0% (dựa trên lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tại ngày 30/01/2025); và áp dụng hệ số P/B mục tiêu năm 2025 thấp hơn, ở mức 0,83 lần (tương đương trung bình lịch sử trừ đi 0,25 độ lệch chuẩn) nhằm phản ánh triển vọng giá dầu suy yếu.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu NKG

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), kết thúc Quý 1/2025, Công ty CP Thép Nam Kim (NKG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.090 tỷ đồng (giảm 23% so với cùng kỳ, giảm 8% so với quý trước), lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 65 tỷ đồng (giảm 56% so với cùng kỳ, giảm 64% so với quý trước).

Điểm đáng chú ý, sản lượng xuất khẩu giảm mạnh hơn so với kỳ vọng của BSC (giảm 19% so với quý trước) và sản lượng tiêu thụ nội địa không thể bù đắp cho sản lượng xuất khẩu thiếu hụt. Sản lượng xuất khẩu bắt đầu gặp khó từ quý III/2024 và có thể vẫn tiếp tục giảm trong thời gian tới do Mỹ, và EU áp thuế chống bán phá giá.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp đang trong xu hướng giảm và mạnh hơn so với kỳ vọng của BSC do sản lượng giảm và xuất khẩu vào các thị trường ít lợi thế hơn. ​

BVSC khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu NKG với giá mục tiêu 13.000 đồng/cổ phiếu.