Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu VNM

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu của CTCP Sữa Việt Nam (VNM – sàn HOSE) với giá mục tiêu 66.200 đồng/cổ phiếu, tương đương với P/E mục tiêu đạt 15,8x dựa trên tiềm năng tăng trưởng của các sản phẩm mới nhưng tiêu dùng nội địa dự kiến suy yếu, xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, biên lợi nhuận dự báo đi ngang.

Luận điểm đầu tư: Tiêu thụ sữa có dấu hiệu chậm lại, tiềm năng đến từ các sản phẩm mới: Sản lượng sữa có dấu hiệu giảm từ tháng 5 và tăng trưởng ngành FMCG đã giảm trong tháng 6. Tuy nhiên, các sản phẩm mới của VNM được đón nhận khá tốt với doanh số quý 2 cao kỷ lục, kỳ vọng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng trong thời gian tới.



Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/8 (Ảnh minh hoạ: KT)

Biên lợi nhuận kỳ vọng đi ngang so với quý II/2025: Giá sữa bột đầu vào kỳ vọng sẽ dao động quanh mức hiện tại hoặc giảm nhẹ. Bên cạnh đó, VNM đã chốt giá nguyên vật liệu cho nửa cuối năm 2025.

Chiến dịch marketing hiệu quả, tuy nhiên tỷ lệ Chi phí SG&A/Doanh thu dự báo cao hơn năm trước: VNM đã và đang cải tạo và mở nhiều cửa hàng mới để giới thiệu sản phẩm mới, theo đó doanh số của các sản phẩm mới trong quý 2 đạt mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, tỷ lệ chi phí SG&A/Doanh thu dự báo cao hơn cùng kỳ do VNM liên tục tung mới và tái tung nhiều sản phẩm.

Thị trường nước ngoài vẫn là điểm sáng: Doanh thu xuất khẩu dự báo tiếp tục tăng trưởng do VNM luôn chủ động tìm kiếm khách hàng mới cùng với thế mạnh về danh mục sản phẩm đa dạng.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu MWG

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu của CTCP Thế giới di động (MWG – sàn HOSE) với giá mục tiêu 91.300 đồng/cổ phiếu dựa trên triển vọng lợi nhuận lợi nhuận nửa cuối năm 2025 và 2026.

Cập nhật kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025: Doanh thu thuần 73.655 tỷ đồng (+12,5% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế 3.205 tỷ đồng (+54% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 66% kế hoạch lợi nhuận đề ra hồi đầu năm.

BVSC cho rằng, mức tăng chỉ 13% kể từ đầu năm của MWG vẫn chưa phản ánh đầy đủ đà phục hồi ấn tượng của kết quả kinh doanh năm nay, chưa kể đến tiềm năng tăng trưởng trong những năm tới.

Ngoài ra, sự kiện mua lại cổ phiếu quỹ sẽ tiếp tục là động lực hỗ trợ cho giá cổ phiếu cho phần còn lại của năm 2025.