Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/7

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu PNJ

Theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), trong Quý 1/2025, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận KQKD khá ảm đạm với tổng doanh thu giảm 23,2% so với cùng kỳ năm trước đạt 9.759 tỷ đồng và lợi nhuận ròng giảm 8.1% so với cùng kỳ năm trước đạt 678 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 31% và 35% kế hoạch năm 2025.

Việc sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP mở ra kỳ vọng về chính sách quản lý thị trường vàng linh hoạt, hiệu quả và minh bạch hơn: NHNN đang hoàn thiện Nghị định sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và dự kiến sẽ được trình Chính phủ trước ngày 15/7/2025. Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất xóa bỏ độc quyền của Nhà nước trong sản xuất vàng miếng, cho phép doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện được nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất vàng miếng, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ. PHS kỳ vọng thay đổi này sẽ giúp cho doanh nghiệp đầu ngành như PNJ giải quyết nhu cầu về nguồn nguyên liệu dùng trong chế tác, vốn bị thiếu hụt trong thời gian qua. Từ đó chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, cải tiến sản phẩm và mở rộng biên lợi nhuận.

Năm 2025F, PHS dự phóng doanh thu giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước khi nguồn cung vàng tiếp tục bị hạn chế. Cho năm 2026F, dựa trên kỳ vọng nút thắt về thiếu hụt nguồn cung vàng được gỡ bỏ sau khi Nghị định 24/2012/NĐ-CP được sửa đổi, PHS dự phóng doanh thu vàng 24K tăng 50% so với cùng kỳ năm trước đạt 6.990 tỷ đồng, qua đó, doanh thu năm 2026F cải thiện lên mức 38.890 tỷ đồng (+14,5% so với cùng kỳ năm trước).

PNJ hiện đang giao dịch tại P/E Forward 25F ở mức 14.5x – thấp hơn so với P/E bình quân 5 năm là 16.5x. Sử dụng phương pháp định giá DCF và P/E, PHS đưa ra khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu PNJ với giá hợp lý là 96.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng giá tiềm năng là 10%.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NVL

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua cổ phiếu Novaland (NVL) với giá mục tiêu 19.500 đồng/cổ phiếu, dựa trên triển vọng cải thiện pháp lý tại các dự án trọng điểm và tiến trình tái cấu trúc tài chính đang được đẩy mạnh.

Về pháp lý, tỉnh Đồng Nai mới đây đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 cho phân khu C4 thuộc dự án Aqua City. BSC kỳ vọng quy hoạch chi tiết 1/500 cho từng phân khu, đặc biệt là Đảo Phượng Hoàng, sẽ được phê duyệt trong tháng 7/2025.

Tại NovaWorld Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) cũng đã chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ những vướng mắc còn tồn đọng. Dự án hiện còn 2 vấn đề cần xử lý: Điều chỉnh chủ trương đầu tư và thay đổi hình thức sử dụng đất từ trả tiền hàng năm sang trả tiền 1 lần. Việc tháo gỡ các điểm nghẽn này được kỳ vọng sẽ giúp Novaland tăng tốc triển khai dự án, thu tiền từ khách hàng và thực hiện các phương án tái cơ cấu tài chính, bao gồm bán sỉ dự án hoặc hoán đổi nợ với trái chủ.

Từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, Novaland đã lần lượt giảm tỷ lệ sở hữu tại nhiều dự án để thu hồi vốn, đồng thời tất toán thành công 6.660 tỷ đồng trái phiếu trong quý I/2025. BSC đánh giá đây là tín hiệu tích cực, cho thấy doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược nhằm tái phát triển các dự án còn tiềm năng.

Hiện cổ phiếu NVL đang giao dịch tại mức định giá khá hấp dẫn với P/B khoảng 0,85 lần, thấp hơn đáng kể so với mức mục tiêu mà BSC đưa ra – tương ứng P/B (chỉ số tài chính trong chứng khoán, được sử dụng để so sánh giá thị trường của một cổ phiếu với giá trị sổ sách của cổ phiếu đó) là 1 lần. BSC tin rằng, khi những rào cản pháp lý và áp lực dòng tiền được gỡ bỏ, cổ phiếu NVL có thể được tái định giá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 2025–2026.