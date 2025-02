Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho cổ phiếu PVD

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh giảm 4% giá mục tiêu cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) xuống còn 25.500 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh khuyến nghị từ khả quan xuống phù hợp thị trường. Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do mức giảm 8% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) báo cáo giai đoạn 2025-2029 của VCSC (tương ứng -12%/-9%/-7%/-7%/-7% đối với dự báo các năm 2025/2026/2027/2028/2029).

VCSC điều chỉnh giảm dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo do giả định của VCSC về chi phí tiền mặt hoạt động trung bình hàng ngày giai đoạn 2025-2029 cao hơn 10,6% dựa theo KQKD năm 2024 và không tính đến đóng góp từ PVD11 (giàn khoan đất liền) do đã được bán vào năm 2024. Những yếu tố này ảnh hưởng nhiều hơn so với tác động tích cực từ mức tăng 3,4% trong đóng góp của PVD8 vào tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2025-2029 của PVD, chủ yếu do chi phí khấu hao thấp hơn dựa theo giả định vốn đầu tư XDCB thấp hơn.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/2 (Ảnh minh họa: KT)

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi/báo cáo năm 2025 sẽ lần lượt tăng 25%/34% so với cùng kỳ năm trước, nhờ giá cho thuê giàn khoan tự nâng (JU) trung bình tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp từ các dịch vụ liên quan đến giếng khoan tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận từ các công ty liên kết tăng 44% so với cùng kỳ năm trước và dự báo tỷ giá USD/VND sẽ đi ngang trong năm 2025.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu OCB

Theo Công ty Chứng khóan BIDV (BSC), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB – sàn HOSE) công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý IV/2024 đạt 1.453 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ), đưa lũy kế cả năm 2024 đạt 4.000 tỷ đồng (giảm 3% so với năm trước), và chỉ hoàn thành 58% kế hoạch của ngân hàng.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/2 (Ảnh minh họa: KT)

Kết quả kinh doanh 2024 của OCB kém khả quan hơn so với cùng kỳ bởi chi phí hoạt động tăng 20% do tăng cường đầu tư vào nguồn nhân lực và kỹ thuật số; và trích lập dự phòng tín dụng tăng hơn 600 tỷ đồng, tương ứng tăng 39%.

Năm 2025, Ngân hàng cho biết dự kiến đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng 5.200 tỷ đồng (tăng 30% so với năm trước), có phần tương đối tham vọng so với dự báo gần nhất của BSC là 4.800 tỷ đồng (tăng 21%), tương ứng với P/B dự phóng 1 năm ở 0.8x.

Xét định giá lịch sử, OCB đang giao dịch tại P/B = 0.9x và thấp hơn khoảng 25% so với mức trung bình quá khứ. Dựa trên giá mục tiêu 1 năm là 13.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng với P/B mục tiêu 1.0x, BSC hiện khuyến nghị nắm giữ với OCB.