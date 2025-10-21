Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/10

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VHM

Công ty cổ phần Vinhomes (VHM – sàn HOSE) có quỹ đất lớn nhất trong các doanh nghiệp bất động sản niêm yết hiện nay trải dài từ Bắc vào Nam. VHM có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn về vị thế và quỹ đất lớn, tình hình tài chính lành mạnh trong ngành.

Doanh số bán hàng 2025 dự báo sẽ tiếp tục tăng: đạt khoảng 110.000 tỷ đồng, chủ yếu từ Vinhomes Wonder City, Green City Long An, Green Paradise Cần Giờ, Golden City Hải Phòng cùng các dự án hiện hữu như Royal Island, Ocean Park 2 và 3. Cuối Quý 2/2025, VHM đã ký hợp đồng bán hàng trị giá 67.500 tỷ đồng (+31% so với cùng kỳ), doanh số bán hàng chưa ghi nhận là 138.000 tỷ đồng, chủ yếu từ dự án lớn như: Wonder City, Royal Island, Green City, Golden City. Đây là nền tảng vững chắc để thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Dự báo LNST VHM năm 2025 đạt 31.000 tỷ đồng, tương đương EPS khoảng 7.548 đồng/cổ phiếu.

VHM có vị thế lớn trong ngành bất động sản dân cư và tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhờ quỹ đất đang quản lý khoảng 19.600ha tại Việt Nam. VHM đang tiếp tục triển khai mở rộng quỹ đất khoảng 9.400ha tại Đan Phượng, Cần Giờ - TP. HCM, Làng Vân – Đà Nẵng, Long An, Hải Phòng, Cam Lâm – Khánh Hòa. Vinhomes hưởng lợi từ xu hướng đô thị hóa, sự cải thiện cơ sở hạ tầng, và nhu cầu nhà ở ngày càng tăng trong khi nguồn cung vẫn còn hạn chế. Nhu cầu nhà ở giai đoạn 2023-2025 với ước tính 690.000 căn, vượt quá nguồn cung (theo Savills).

Định giá hấp dẫn: VHM đang giao dịch P/B ở mức 1,9x – thấp hơn so với bình quân 5 năm lịch sử (2,1x), phản ánh tiềm năng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Do đó, Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VHM với giá mục tiêu là 130.000 đồng/cổ phiếu.

Cơ hội đầu tư trong 3 tháng đến 6 tháng

Trong ngắn hạn, Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) nhận định VN-Index có thể sẽ rung lắc, biến động với vùng hỗ trợ gần 1.700 – 1.720 và kháng cự gần 1.740 – 1.750. VN-Index hiện đang pull-back sau khi chinh phục thành công ngưỡng kỹ thuật quan trọng 1.700 +/- trong tuần gần nhất, đây là giai đoạn hấp thụ lực cung trước khi chỉ số lấy đà để bước vào pha tăng mới. Nhiều cổ phiếu thuộc các lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Bán lẻ,… hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm của dòng tiền lớn trong ngắn hạn.

Trong trung hạn, ASEANSC đánh giá thị trường chứng khoán vẫn hưởng lợi nhờ chính sách vĩ mô nới lỏng. Thêm vào đó, định giá thị trường theo P/E forward 2025F vẫn đang thấp hơn đáng kể so với chu kỳ “bơm tiền” 2020 – 2021. ASEANSC nhận định VN-Index sẽ hướng về mục tiêu tiếp theo là 1.800 điểm trong khoảng thời gian cuối năm 2025, trước khi mở rộng đà tăng sang năm 2026 dựa trên tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường bên cạnh mẫu hình sóng Elliot của VN-Index.

ASEANSC khuyến nghị nhà đầu tư trung hạn (thời gian nắm giữ từ 3 tháng đến 6 tháng) nên ưu tiên các cổ phiếu hưởng lợi từ các câu chuyện tâm điểm như: chính sách vĩ mô tích cực, nâng hạng thị trường chứng khoán và các ngành kinh tế mới (AI, tài sản số,…)

Cổ phiếu hưởng lợi nhờ chính sách vĩ mô tích cực: ASEANSC nhận định, các lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản hưởng lợi nhờ môi trường nới lỏng tiền tệ. Theo đó, kết quả kinh doanh của lĩnh vực Ngân hàng sẽ nhận được động lực từ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. ASEANSC dự báo tăng trưởng tín dụng của Việt Nam đạt từ 18 - 19% trong năm nay, cao hơn so với mức kế hoạch 16%. Lĩnh vực Chứng khoán và Bất động sản đều hưởng lợi về thanh khoản thị trường nhờ dòng tiền dịch chuyển tìm kiếm cơ hội đầu tư trong môi trường lãi suất thấp. Trong khi đó, lĩnh vực Xây dựng hạ tầng và Vật liệu xây dựng hưởng lợi nhờ nỗ lực thúc đẩy giải ngân đầu tư công.

Cổ phiếu hưởng lợi nhờ nâng hạng thị trường chứng khoán: Với việc Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, các nhóm cổ phiếu hưởng lợi gồm có nhóm Chứng khoán (nhờ gia tăng khách hàng nước ngoài đồng thời định giá của nhóm Chứng khoán có thể được re-rate theo hướng tăng mạnh khi được nâng hạng) và nhóm cổ phiếu đáp ứng điều kiện của các chỉ số FTSE Emerging (hưởng lợi từ dòng vốn Emerging ETF đầu tư vào TTCK Việt Nam sau khi được nâng hạng) bao gồm: VIC, VHM, VNM, VCB…

Cổ phiếu hưởng lợi nhờ các ngành kinh tế mới. ASEANSC đánh giá nhóm cổ phiếu Công nghệ sẽ hưởng lợi trực tiếp từ “Big Trend” AI nhờ hoạt động cung ứng hạ tầng, công cụ đến các giải pháp AI sẵn có cho khách hàng. Theo Boston Consulting Group, quy mô của thị trường AI tại Việt Nam ước tăng từ 750 triệu USD (2024) lên 120 - 130 tỷ USD vào năm 2040. Thêm vào đó, nhóm cổ phiếu Tài chính và Công nghệ hưởng lợi nhờ kế hoạch phát triển thị trường tài sản số trong bối cảnh Luật công nghiệp công nghệ số sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026. Việc thí điểm vận hành các sàn giao dịch tài sản số dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm 2025 - đầu năm 2026.

Nhà đầu tư theo chiến lược đầu tư trung hạn chỉ nên tăng tỷ trọng tại các pha giảm của thị trường và cổ phiếu tiềm năng. Nhà đầu tư hiện đang nắm giữ các nhóm cổ phiếu kể trên với giá vốn thấp có thể cân nhắc duy trì vị thế hiện tại.

Danh mục các cổ phiếu cụ thể gồm: MBB, SHB, TCB, VPB, SSI, VCI, VIX, FPT, VJC và HPG.