Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/8

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PDR

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), kể từ thời điểm phát hành Báo cáo gần nhất (Link), giá cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR – sàn HOSE) ghi nhận mức hiệu suất tăng 32,6% so với 26,5% của VN-Index, đặc biệt kể từ ĐHCĐ năm 2025 cuối tháng 6/2025, PDR đã tăng 45%, Theo BSC, mức tăng ấn tượng trên đến từ triển vọng được củng cố về dòng tiền và mở rộng quỹ đất theo chia sẻ của ban lãnh đạo.

BSC duy trì khuyến nghị mua và điều chỉnh giá mục tiêu lên mức 28.200 đồng/cổ phiếu chủ yếu do tăng giá bán tại hầu hết các dự án dựa trên giá mở bán mới của các dự án cùng khu vực, điều chỉnh P/B mục tiêu đối với các dự án chưa có kế hoạch triển khai từ 1.4x lên 1.8x – tương đương mức trung bình ngành hiện tại.

BSC tuy vẫn duy trì quan điểm tích cực khi nhận thấy tín hiệu đảo chiều đã rõ ràng. Thứ nhất là dòng tiền 2025 - 2026 cải thiện: chuyển nhượng 80% Bình Dương Tower (bao gồm cả Thuận An 1 và 2) dự kiến sẽ mang về 4.000 - 4.500 tỷ đồng cho PDR, giúp doanh nghiệp có sự chủ động trong kế hoạch triển khai các dự án khác, đặc biệt là bất động sản du lịch cần vốn đầu tư ban đầu lớn.

Thứ hai là định giá còn nhiều dư địa để điều chỉnh tăng trong tương lai: Do cách tiếp cận thận trọng, BSC chỉ áp dụng phương pháp RNAV cho các dự án đã có kế hoạch triển khai rõ ràng, trong khi các dự án áp dụng phương pháp P/B hiện chiếm 31% giá trị hàng tồn kho, đều có pháp lý rõ ràng, định giá chưa bao gồm Cù Lao Bà Sang (23,9 ha, quận 9, HCMC) dự kiến được TP.HCM thanh toán đối ứng theo hợp đồng BT tại Khu Cổ Đại.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu KDH

Công ty Chứng khoán KBSV cho biết, doanh thu quý II/2025 của Khang Điền (KDH – sàn HOSE) đạt 1.052 tỷ đồng (tăng 63% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ghi nhận 199 tỷ đồng (giảm 29%) nhờ bàn giao phần còn lại của dự án The Privia. Kết quả nửa đầu năm 2025 hoàn thành lần lượt 45% và 40% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

Trong quý II/2025, Khang Điền đã có giấy phép mở bán cụm dự án hợp tác với Keppel Land là Gladia (bao gồm Clarita và Emeria). Dự án này bắt đầu xây dựng phân khu thấp tầng từ tháng 10/2023, hiện đã gần hoàn thiện. KBSV kỳ vọng dự án sẽ ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt nhờ uy tín và vị thế của CĐT Khang Điền & Keppel Land; vị trí thuận lợi, kết nối tốt, có pháp lý rõ ràng và cơ sở hạ tầng lân cận đang được đẩy mạnh; nguồn cung nhà phố/biệt thự tại TP.HCM hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2018-2022, mặt bằng lãi suất ổn định.

Năm 2026, KBSV kỳ vọng Khang Điền sẽ mở bán dự án The Solina Giai đoạn 1 (13 ha với 500 sản phẩm thấp tầng). Dự án hiện đã nhận được giấy phép xây dựng hạ tầng và dự kiến sẽ bắt đầu triển khai trong năm 2025. Theo đó, KBSV ước tính doanh số bán hàng năm 2026 đạt 7.126 tỷ đồng (tăng 54% so với năm trước).

Cổ phiếu KDH hiện đang giao dịch ở mức P/B 2025fw là 2.x, ngang mức P/B trung bình 5 năm. Do vậy, dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, chúng tôi đưa ra khuyến nghị trung lập với giá mục tiêu 39.800 đồng/cổ phiếu, cao hơn 8% so với giá đóng cửa ngày 19/8.