Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/6

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DCM

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) với tiềm năng tăng giá 21,4% và tỷ suất cổ tức 4,3%. VNDIRECT nâng giá mục tiêu thêm 0,7% trong khi thị giá cổ phiếu gần như đi ngang kể từ báo cáo gần nhất.

Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu do dự phóng EPS năm 2025 cao hơn. P/E trượt 13,9 lần, thấp hơn mức TB ngành, chưa phản ánh đầy đủ triển vọng tăng trưởng LN cũng như vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trên thị trường.

VNDIRECT dự báo doanh thu năm 2025 tăng 20,6% so với cùng kỳ nhờ sự phục hồi của các mảng kinh doanh cốt lõi (urê, NPK).

VNDIRECT kỳ vọng biên lợi nhuận (LN) gộp sẽ mở rộng 5,3 điểm % so với cùng kỳ lên 23,9%, chủ yếu nhờ giá bán tăng, giá khí đầu vào giảm và tác động tích cực từ luật thuế GTGT sửa đổi.

Tổng nợ vay cuối Quý 1/24 tăng 33,6% so với quý trước, chủ yếu là nợ ngắn hạn tài trợ vốn lưu động, khiến tỷ lệ tiền mặt/VCSH giảm 6,5 điểm % sv quý trước, còn 68,1%. Tuy nhiên, sức khỏe tài chính vẫn lành mạnh với số dư tiền mặt cao.

VNDIRECT điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 0,7% lên 42.800 đồng, chủ yếu nhờ dự phóng EPS năm 2025 cao hơn. Giá mục tiêu vẫn được xác định dựa trên trung bình trọng số giữa phương pháp định giá DCF và phương pháp P/B mục tiêu ở mức 1,9x (tương đương +1 độ lệch chuẩn so với mức P/B bình quân lịch sử kể từ năm 2022).

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VNM

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM) với giá mục tiêu 64.500 đồng/cổ phiếu (giảm 9% so với giá mục tiêu trước đó) với tiềm năng tăng giá 16% và tỷ lệ cổ tức tiền mặt trên giá cổ phiếu 7,4%, tổng cộng mức lợi nhuận cho cổ đông 23,4% dựa trên giá cổ phiếu ngày 18/06/2025, dựa trên: Phương pháp P/E mục tiêu với mức P/E mục tiêu 16.5 được giữ nguyên do tương đương trung bình giai đoạn 2020 – 2022 khi kết quả kinh doanh của VNM ghi nhận suy giảm do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng.

BSC cho rằng, trong kết quả kinh doanh của VNM có thể sẽ bắt đầu ghi nhận cải thiện nhẹ so với cùng kỳ trong nửa cuối năm 2025 khi chiến lược tái định vị được hoàn thành và sức mua của thị trường kỳ vọng dần hồi phục trở lại.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/6 (Ảnh minh họa: KT)

BSC bảo lưu quan điểm VNM sẽ giữ vững thị phần số 1 tại thị trường nội địa, tăng trưởng doanh số 2% sẽ đến từ sự hồi phục của ngành và thị trường xuất khẩu.

Định giá cổ phiếu VNM đã ghi nhận chiết khấu -22% so với vùng đỉnh của năm 2024 sau đợt giảm khi Mỹ công bố thuế đối ứng (lưu ý hoạt động sản xuất kinh doanh của VNM gần như không bị ảnh hưởng trực tiếp) trở về mức PE FW 2025 = 14,2 lần tương đương -1 lần độ lệch chuẩn 5 năm và thấp hơn trung bình giai đoạn suy giảm 2020 – 2022 = 16,5 lần; tỷ lệ cổ tức tiền mặt trên giá cổ phiếu = 7.4% (sau thuế) hấp dẫn hơn so với lãi gửi ngân hàng 12 tháng bằng khoảng 4,8%.

Trong năm 2025, BSC dự báo VNM ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số lần lượt đạt 63.118 tỷ đồng (tăng 2% so với năm trước) và 9.144 tỷ đồng (giảm 2,64%), thay đổi lần lượt giảm 2%/giảm 4% so với dự phóng cũ, tương đương EPS 2025 đạt 3.916 đồng/cổ phiếu, PE FW 2025 đạt 14,2 lần.

Rủi ro: Giá sữa bột tăng cao hơn kỳ vọng; Thị phần VNM bị thu hẹp.