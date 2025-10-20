Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/10

Đánh giá triển vọng tích cực đối với cổ phiếu VPX

Theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS – VPX) là công ty chứng khoán thuộc hệ sinh thái của VPBank – một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam. Sau giai đoạn tái cấu trúc 2022–2024, VPBankS đã nhanh chóng vươn lên thành công ty có nền tảng vốn, công nghệ và quản trị hàng đầu thị trường. Năm 2024, VPX đạt tổng tài sản 62,127 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 15,000 tỷ đồng, nằm trong Top 3 thị trường về quy mô tài sản. Dư nợ margin đạt 27,000 tỷ đồng, chiếm gần 10% thị phần, trong khi doanh thu ngân hàng đầu tư (IB) đạt 1,610 tỷ đồng – đứng Top 2 thị trường.

Trong 9 tháng của năm 2025, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế (LNTT) 3.260 tỷ đồng, tăng mạnh 288% so với cùng kỳ. Hiệu quả sinh lời hấp dẫn (ROE dự phóng 19%) và tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) thấp nhất ngành phản ánh năng lực vận hành tối ưu.

VPBankS được kỳ vọng sẽ nằm trong nhóm công ty chứng khoán tăng trưởng nhanh giai đoạn 2025–2030, nhờ lợi thế từ hệ sinh thái VPBank, sự hỗ trợ vốn và kinh nghiệm quản trị từ đối tác SMBC, cùng định hướng phát triển toàn diện trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và công nghệ số.

Định giá IPO hợp lý dựa trên lợi thế cạnh tranh rõ rệt, tốc độ tăng trưởng cao và tiềm năng mở rộng mạnh mẽ trong trung và dài hạn.

PHS chưa đưa ra khuyến nghị định giá chính thức, tuy nhiên đánh giá triển vọng tích cực đối với cổ phiếu VPX sau khi niêm yết trên HOSE.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu KDH

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH). KDH là một trong những chủ đầu tư bất động sản nhà ở phân khúc trung và cao cấp với quỹ đất hơn 600 ha tại TP.HCM. Các dự án bất động sản nằm tại các vị trí tiềm năng phát triển trong dài hạn như khu vực Thủ Đức, Tây Nam thành phố.

Kết quả kinh doanh 2025 tăng trưởng tích cực phần lớn nhờ mở bán dự án Gladia: dự án Gladia by the Waters do KDH hợp tác với Keppel triển khai (Quy mô: 11,8ha, gồm 226 căn thấp tầng và 600 căn hộ).

Về tiến độ, dự án hiện đã đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai và nhận đặt chỗ từ ngày 9/7/2025. Dự án đang mở bán hơn 200 căn biệt thự đầu tiên, giá dự kiến 200 - 250 triệu đồng/m2 từ đầu tháng 10. Các sản phẩm kỳ vọng có tỷ lệ hấp thụ cao (trên 65%) khi thị trường bất động sản thấp tầng tại TP.HCM hồi phục trong bối cảnh nguồn cung nhà liền thổ khan hiếm.

Agriseco kỳ vọng kết quả kinh doanh các tháng cuối năm 2025 của KDH sẽ khởi sắc nhờ mở bán và bàn giao Gladia. Doanh số bán bất động sản giai đoạn 2025 - 2026 dự kiến tăng cao đóng góp chính từ dự án Gladia và một phần từ Solina.

Triển vọng trung và dài hạn nhờ quỹ đất lớn: KDH đang phát triển hai dự án hợp tác với Keppel là Gladia dự kiến sẽ thúc đẩy kết quả kinh doanh trong hai đến ba năm tới của KDH.

Doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn nhờ sở hữu quỹ đất trên 600ha tại khu vực phía Đông TPHCM. Tính tới thời điểm 30/6/2025, hàng tồn kho đạt 23.005 tỷ đồng, tập trung tại các dự án KDC Tân Tạo, Gladia Solina, khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 mở rộng, Green Village, Phong Phú 2, cụm công nghiệp Bình Trưng. Đây đều là các dự án có tiềm năng tăng giá, dự kiến sẽ giúp thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng dài hạn cho KDH.

Agriseco khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu KDH với giá mục tiêu 37.000 đồng/cổ phiếu.