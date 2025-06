Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 2/6

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VPB

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua cho cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) với giá mục tiêu cập nhật là 24.000 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu được điều chỉnh giảm khoảng 2% so với báo cáo gần nhất khi BSC giảm nhẹ dự báo CAGR lợi nhuận sau thuế từ 22%/năm xuống 20%/năm, một phần phản ánh những lo ngại về nhu cầu tín dụng và NIM trong dài hạn.

Luận điểm đầu tư: Đà phục hồi về ROE tiếp tục được duy trì. Dù tín dụng bán lẻ chưa thật sự khỏe mạnh cùng những rủi ro tiềm ẩn trước mắt, FECredit đã cho thấy kết quả tích cực về công tác thu hồi nợ, tiết giảm trích lập, và tiếp tục có lãi. Nhờ đó, BSC kỳ vọng tiếp tục giữ được mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình 20%/năm trong 2025F-2029F, từ đó cải thiện ROAE trung bình 1 điểm % qua mỗi năm.

Bộ đệm vốn cao giúp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn. Ngân hàng vẫn còn 2 năm sắp tới trong kế hoạch 5 năm liền trả cổ tức tiền mặt. Với mức CAR vượt trội (gần 15%), BSC cho rằng, VPB sẽ trả tối thiểu 500 đồng/cp (tương đương 2025) trong 2026-2027, qua đó đem lại thêm gần 3% tỷ suất sinh lời so với giá hiện tại. Định giá được chiết khấu quá mức.

Định giá P/B của VPB vẫn đang ở mức thấp lịch sử trong 7 năm qua, và được chiết khấu đáng kể so với các ngân hàng đối thủ cùng quy mô. Với P/B dự phóng 1 năm hiện chỉ 0.9x, BSC cho rằng, đây là vùng giá tương đối an toàn và phù hợp để tích lũy cho vị thế trung dài hạn.

BSC điều chỉnh giảm lần lượt 3,3% và 3,6% đối với dự báo lợi nhuận trước thuế 2025F và 2026F của VPB xuống 23.100 tỷ đồng (tăng 16%) và 28.000 tỷ đồng (tăng trưởng 21%). Cấu phần chịu điều chỉnh lớn nhất là thu nhập ngoài lãi, tập trung vào các mảng mang tính chu kỳ gồm thu nhập từ kinh doanh FX và thu nhập từ mua bán chứng khoán sau kết quả kém khả quan trong Quý 1/2025 cũng như mức nền cao trong 3 quý sau cùng kì năm ngoái.

Rủi ro: NIM thấp hơn dự kiến. Chi phí dự phòng cao hơn kì vọng do các khoản cho vay người mua nhà. Khả năng trả nợ của tập khách hàng FECredit gặp vấn đề.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu VHC

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu của Vĩnh Hoàn (VHC) với mức giá mục tiêu là 56.855 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E 9,3x trong bối cảnh thị trường xuất khẩu cá tra sang thị trường trọng điểm Mỹ đang đối mặt với những rủi ro thuế quan.

Luận điểm đầu tư: Cá tra Việt Nam có thể vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh ở thị trường Mỹ và EU, do hạn ngạch đánh bắt cá tuyết ở các vùng biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương giảm từ 9-25% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, cá minh thái Nga vẫn chịu lệnh cấm vận vào thị trường Mỹ và mức thuế cao (13,7%) khi nhập khẩu vào thị trường EU.

Tiêu dùng ở thị trường EU cũng được dự báo sẽ cải thiện trong năm nay nhờ lạm phát thấp ở mức 2,2% và NHTW EU hạ lãi suất điều hành xuống 2,25% trong tháng 4/2025.

Cá tra có xu hướng được tiêu thụ nhiều hơn ở thị trường nội địa, sản lượng tiêu thụ cá tra ở Việt Nam có thể đạt khoảng 121 nghìn tấn (tăng 0,56% so với cùng kỳ năm trước) trong năm nay. Điều này tạo điều kiện cho VHC chuyển hướng sang thị trường nội địa trước những rủi ro thuế quan ở thị trường truyền thống Mỹ.

Tích cực đầu tư vào các sản phẩm khác ngoài cá tra giúp VHC đa dạng hóa nguồn thu và giảm thiểu rủi ro. Trong năm 2025, VHC sẽ tập trung đầu tư nâng công suất nhà máy C&G, Sa Giang và hoàn thiện thêm dây chuyền sản xuất rau cho nhà máy Thành Ngọc. Dự phóng doanh thu và lợi nhuận thuần từ các sản phẩm này sẽ tăng trưởng trên 20% trong năm 2025.

VCBS dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2025 của VHC sẽ đạt 1.368 tỷ VND (tăng 11% so với cùng kỳ năm trước). Do xuất khẩu sang thị trường Mỹ tích cực ở nửa đầu năm và nhu cầu tiêu thụ cá tra ở EU và VN được cải thiện VCBS đưa ra mức giá khuyến nghị cho cổ phiếu VHC là 56.855 đồng/cổ phiếu, tương đương với P/E mục tiêu đạt 9,3x dựa trên 2 phương pháp chiết khấu FCFF và so sánh P/B với tỷ trọng 80/20.