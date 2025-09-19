Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 19/9

Khuyến nghị vượt trội đối với cổ phiếu HPG

Ước tính kết quả kinh doanh quý 3 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG). Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ước tính KQKD của HPG trong quý 3 với doanh thu thuần hơn 43.700 tỷ đồng (+28,8% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt gần 3.800 tỷ đồng (+24% so với cùng kỳ năm trước), động lực tăng trưởng chính vẫn sẽ đến từ mảng thép và nông nghiệp.

Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng thép. Với nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng và động thái tích cực bảo vệ ngành Thép nội địa của Chính phủ trong 2025, BVSC ước tính doanh thu mảng thép tăng 24% trong 2025, trong đó sản lượng tiêu thụ tăng hơn 31%. Cụ thể, sản lượng thép xây dựng đạt gần 5 triệu tấn (+11,6% so với cùng kỳ năm trước), sản lượng thép HRC đạt 5,2 triệu tấn (+78% so với cùng kỳ năm trước). Mảng nông nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

BVSC ước tính doanh thu và lợi nhuận mảng nông nghiệp trong 2025 tăng xấp xỉ 33% và 55% so với 2024 nhờ giá heo hơi và giá trứng tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung giảm. Biên lợi nhuận cải thiện trong 2025. Biên lợi nhuận gộp của HPG trong 2025 ở mức 16,6% trong 2025, tăng 3,3 điểm phần trăm nhờ giá nguyên liệu đầu vào như than cốc và quặng sắt lần giảm mạnh 10% và 24% trong khi giá thép nội địa ổn định; và Giá heo hơi và giá trứng tăng mạnh.

BVSC điều chỉnh tăng dự phóng doanh thu thuần (DTT) và LNST của HPG trong 2025 từ mức 163.000 tỷ đồng và 16.000 tỷ đồng trong báo cáo trước lên 171.000 tỷ đồng và 17.900 tỷ đồng do nhu cầu tiêu thụ thép nội địa vào thời điểm cuối năm và mảng nông nghiệp đều tích cực hơn so với kỳ vọng trước đây. Bước sang 2026, ước tính doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn tăng 20% và 30% so với cùng kỳ năm trước do ngành Thép vẫn trên đà phục hồi.

BVSC nâng mục tiêu HPG từ 33.000 đồng/cổ phiếu lên 35.300 đồng/cổ phiếu, duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu HPG, với mức tiềm năng tăng trưởng +21% so với mức giá hiện tại.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GEG

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), doanh thu quý II/2025 của Công ty CP Điện Gia Lai (GEG) đạt 624 tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ/giảm 43% so với quý trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 166 tỷ đồng (tăng 690% so với cùng kỳ/giảm 56% so với quý trước), với đóng góp chính đến từ mảng thủy điện và điện gió, cùng khoản thu nhập tài chính đột biến từ chuyển nhượng cổ phần tại Thủy điện Trường Phú. Mảng điện gió và mặt trời lần lượt ghi nhận doanh thu 281 tỷ đồng và 248 tỷ đồng, 56% so với cùng kỳ và đi ngang so với cùng kỳ.

Trong quý II/2025, tổng sản lượng điện đạt 276 triệu kWh (tăng 10% so với cùng kỳ/giảm 16% so với quý trước), chủ yếu nhờ thủy điện và điện gió hoạt động hiệu quả, đạt lần lượt 41 triệu kWh (tăng 51% so với cùng kỳ/tăng 28% so với quý trước) và 127 triệu kWh (tăng 11% so với cùng kỳ/giảm 38% so với quý trước). Ngược lại, điện mặt trời ghi nhận sản lượng giảm nhẹ còn 108 triệu kWh (giảm 3% so với cùng kỳ/tăng 17% so với quý trước), do ảnh hưởng từ thời tiết và bảo trì định kỳ.

Dù doanh nghiệp được công bố đã trượt thầu 2 dự án tại Trà Vinh, năng lực tài chính kể từ quý II/2025 đáp ứng yêu cầu và khả năng chuyên môn được công nhận sẽ là cơ sở để GEG giành được các dự án lớn trong tương lai. Hiện tại, doanh nghiệp đã được chấp thuận đầu tư dự án điện gió Tân Thành (100MW), dự kiến đóng góp 264 triệu kWh kể từ 2028.

Dựa trên định giá SOTP, xem xét tới triển vọng kinh doanh cũng như các rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GEG. Giá mục tiêu là 18.600 đồng/cổ phiếu.