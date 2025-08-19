Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 19/8

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu GAS

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), lợi nhuận (LN) ròng Quý 2/2025 của Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS - HSX) tăng 42% so với cùng kỳ nhờ khoản hoàn nhập dự phòng trị giá 1.634 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng của năm 2025, LN ròng tăng 28,7% so với cùng kỳ, vượt kỳ vọng của MBS.

MBS kỳ vọng lợi nhuận ròng của GAS đạt mức 13,324 tỷ đồng năm 2025 (+28,1% so với cùng kỳ) và 14,080 tỷ năm 2026 (+5,7% so với cùng kỳ) đến từ khoản hoàn nhập dự phòng năm 2025 và đóng góp lớn dần từ mảng kinh doanh LNG.

MBS duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 84.900 đồng/cổ phiếu dựa trên triển vọng mở rộng mảng kinh doanh LNG phục vụ điện khí sắp tới.

MBS nâng giá mục tiêu thêm 9.5% sv báo cáo trước do điều chỉnh LN ròng 2025 - 2026 tăng thêm 17,2%/15,7%. Với việc GAS vừa ký kết hợp đồng dài hạn GSA 25 năm cung cấp LNG cho 2 nhà máy Nhơn Trạch 3&4 và triển vọng sớm nhận luồng khí vào đầu năm 2027 từ Lô B Ô Môn khi dự án này đang duy trì tiến độ khả quan, MBS kỳ vọng đây sẽ là cơ sở để GAS được thị trường sớm định giá lại với mức P/E tiệm cận mức trung bình 5 năm (16x) từ mức hiện tại (13x).

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu FMC

Công ty Chứng khoán Bảo việt (BVSC) dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế trên cổ đông thiểu số năm 2025F của CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) lần lượt ở mức 7.564 tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ năm trước) và 291 tỷ đồng (-5% so với cùng kỳ năm trước).

BVSC cho rằng, doanh thu nửa cuối năm 2025 giảm -10% so với cùng kỳ năm trước và -1% so với nửa đầu năm 2025 do giảm đơn hàng đi thị trường Mỹ sau khi hoạt động front-loading đã diễn ra nhộn nhịp trong nửa đầu năm 2025. Nhìn chung, tuy giá bán và sản lượng năm 2025 khả quan hơn cùng kỳ, gánh nặng chi phí tôm nguyên liệu, chi phí bán hàng và quản lý lớn bào mòn lợi nhuận.

Sau khi thực hiện thay đổi dự phóng KQKD, BVSC nâng giá mục tiêu lên mức 42.300 đồng/cổ phiếu đối với cổ phiếu FMC, duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu FMC với tiềm năng tăng trưởng +10,4%, tương đương với mức P/E 2025 là 9,5 lần. Cổ phiếu FMC hiện đang giao dịch ở mức TTM P/E là 8,5 lần và 2025 P/E là 8,6 lần; mức TTM P/E hiện đang thấp hơn P/E trung bình 5 năm là 10,7 lần. Diễn biến thuế chống bán phá giá trong thời gian tới sẽ là yếu tố tác động lớn lên hoạt động kinh doanh và diễn biến cổ phiếu FMC.