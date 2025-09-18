Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/9

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu NT2

Trong năm 2025-2026, việc giao Qc cao hơn là điểm tựa cho huy động sản lượng vừa hỗ trợ cải thiện biên lợi nhuận (LN) gộp. Năm 2024 khả năng cao sẽ là đáy sản lượng.

LN ròng năm 2025-2026 của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 - HSX) dự báo tăng 517%/42% so với cùng kỳ sau mức nền thấp 2024, với việc được giao Qc cao là yếu tố hỗ trợ chính. Trong 2026, doanh nghiệp đồng thời ghi nhận giảm chi phí nhờ hết khấu hao nhà máy.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 26.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 13% so với dự phóng trước do điều chỉnh tăng mạnh EPS 2025/26 lên 54%/34%. NT2 là doanh nghiệp đặc trưng ngành phòng thủ với sức khỏe tài chính tốt, triển vọng kinh doanh phục hồi mạnh mẽ từ nền thấp, kéo theo kỳ vọng dòng cổ tức cao hơn từ 2025. Tiềm năng tăng giá bao gồm: Khoản lỗ tỷ giá 177 tỷ đồng được EVN thanh toán; Ban hành cơ chế cấp LNG dài hạn cho nhà máy khí nội.

Rủi ro giảm giá: Tình trạng thiếu khí trầm trọng hơn; Tăng trưởng tiêu thụ điện thấp hơn dự kiến.

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu VHC

Doanh thu của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) đi ngang so với cùng kì, đạt 3.044 tỷ đồng nhưng lợi nhuận lại tăng 62% so với cùng kỳ năm trước, đạt 515 tỷ đồng chủ yếu đến từ việc biên lợi nhuận mảng cá tra cải thiện do chi phí thức ăn chăn nuôi (TACN) thấp và hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho. Doanh thu các mảng khác như Collagen & Gelatin và Sa Giang tăng trưởng chậm lại do nhu cầu yếu hơn từ các thị trường xuất khẩu chủ lực.

Thị trường Mỹ và EU tiếp tục là cho thấy sự ổn định với sản lượng tăng lần lượt trong 18%/16% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2/2025. Ngược lại, như dự kiến, thị trường Trung Quốc tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm -36% so với cùng kỳ năm trước về sản lượng và -27% về giá trị. Giá bán chung của VHC giảm gần 1% so với cùng kỳ năm trước do tác động của thuế quan và doanh nghiệp chủ động giảm giá để thúc đẩy sản lượng.

Công ty Chứng khoán KB (KBSV) dự phóng sản lượng cá tra xuất khẩu của doanh nghiệp hạ nhiệt lần lượt giảm 3% so với cùng kỳ năm trước trong 2025 nhưng phục hồi 3% trong 2026. Biên lợi nhuận cao hơn giúp lợi nhuận sau thuế (LNST) của công ty mẹ tăng trưởng lần lượt 9%/9% trong 2025/2026. Sản lượng bán hàng tại Mỹ và EU tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, tăng trưởng lần lượt đạt 3%/5% trong 2026 với giá bán kì vọng phục hồi sau mức thấp trong 2025.

KBSV xác định giá hợp lý cho cổ phiếu VHC trong 1 năm tới là 64.800 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá là 0%. Vì vậy, KBSV duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu VHC.