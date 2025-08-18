Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/8

Khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu NKG

Theo Công ty Chứng khoán DSC, trong Quý 2/2025, CTCP Thép Nam Kim (NKG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.808 tỷ đồng (-33% so với cùng kỳ năm trước và -7% so với quý trước) chủ yếu do sản lượng tiêu thụ giảm 27% so với cùng kỳ năm trước xuống 202.000 tấn. Biên lợi nhuận gộp cốt lõi cải thiện lên 7,1% từ 5,5% so với quý trước nhờ tận dụng tồn kho giá thấp tích trữ trước khi thuế chống bán phá giá (CBPG) được áp dụng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng gấp đôi so với cùng kỳ lên 144 tỷ đồng do lỗ chênh lệch tỷ giá, dù được bù đắp phần nào bởi khoản lợi nhuận bất thường 94 tỷ đồng từ các hoạt động khác. Kết quả NKG ghi nhận lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 92 tỷ đồng (-58% so với cùng kỳ năm trước).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của NKG đạt 7.899 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước, với LNST 157 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước. DSC ghi nhận kết quả kém khả quan chủ yếu xuất phát từ xuất khẩu giảm mạnh 48% so với cùng kỳ năm trước (xuống 179.000 tấn) do làn sóng bảo hộ thương mại toàn cầu, đặc biệt tại EU (siết hạn ngạch) và Mỹ (áp thuế CBPG tôn mạ lên đến 88%). Bán hàng nội địa tăng 22% so với cùng kỳ năm trước lên 228.000 tấn nhờ thuế CBPG bảo vệ thị trường trong nước, nhưng không đủ bù đắp. Tổng thể, NKG chỉ hoàn thành 40% dự báo doanh thu và 36% LNST cả năm, phản ánh rủi ro điều chỉnh giảm dự báo do xuất khẩu tiếp tục gặp khó.

Triển vọng năm 2025: Tích cực: Sức cầu từ thị trường bất động sản và xây dựng trong nước phục hồi. Tiêu cực: Kênh xuất khẩu kém khả quan do tình hình thương mại căng thẳng trên thế giới; Áp lực tỷ giá và chi phí lãi vay.

Rủi ro: Biên động HRC đầu vào gia tăng.

DSC khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu NKG với mức định giá hợp lý cho cổ phiếu NKG là 16.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/B dự phóng là 0,97 lần.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DPM

Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM), giá mục tiêu 31.200 đồng/cổ phiểu, upside 10%.

Doanh thu thuần Quý 2/2025 của DPM đạt 5.301 tỷ đồng, +34,3% so với cùng kỳ năm trước; +28,7% so với quý trước do Quý 2 là giai đoạn cao điểm của mùa vụ phân bón; giá các sản phẩm đầu ra tăng mạnh: Giá bán Urea Quý 2 +16% so với cùng kỳ năm trước; giá NPK Q2 +3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, đạt lần lượt 896,9 tỷ đồng; +64,6% so với cùng kỳ năm trước và 413,2 tỷ đồng; +75% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận tăng tốt trong Quý 2/2025 do giá khí đầu vào dần hạ nhiệt; kỳ vọng giá khí đầu vào tiếp tục duy trì ở mức thấp trong nửa cuối năm 2025 khi DPM tiến hành ký hợp đồng mới với GAS, giúp cải thiện biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần DPM đạt 9.421 tỷ đồng, +30% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 73% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 754,6 tỷ đồng; +30% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 184% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 624,2 tỷ đồng; +24% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 195% kế hoạch năm.

Triển vọng: Phân bón chịu thuế VAT 5% giúp nâng khả năng cạnh tranh với hàng nhập khẩu đồng thời cải thiện biên lợi nhuận doanh nghiệp. Kỳ vọng giá nguyên vật liệu đầu vào vẫn duy trì ở mức thấp, nhu cầu tiêu thụ và giá phân bón duy trì mức nền cao trong nửa cuối 2025.

Ngày 8/8/2025, DPM chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ hơn 73,7%.

Doanh thu dự phóng năm 2025 đạt 14.127,6 tỷ đồng (+4,7% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế 1.103,6 tỷ đồng (+81% so với cùng kỳ năm trước), EPS đạt 1.599 đồng/cổ phiếu tương ứng P/E forward là 19,5x.

Rủi ro: Rủi ro hệ thống: Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu đầu vào và giá sản phẩm đầu ra. Rủi ro hoạt động: Rủi ro về đối thủ cạnh tranh, Rủi ro vận hành: DPM tiến hành bảo dưỡng tổng thể trong Quý 4/2025, sản lượng tiêu thụ 2025 ước -3% so với cùng kỳ năm trước; Rủi ro về môi trường.