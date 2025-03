Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/3

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu LHG

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ (LNST-MI) của LHG trong 2025 lần lượt là 602 tỷ đồng (+42% so với cùng kỳ năm trước) và 227 tỷ đồng (+23% so với cùng kỳ năm trước) chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh thu ở cả hai mảng KCN và nhà xưởng. BVSC kỳ vọng 2025, LHG sẽ bàn giao được 4ha đất KCN (quay lại mức trung bình các năm trước đó 4-6ha mỗi năm) với mức giá thuê 260 USD/m2/kỳ thuê (không tăng so với năm trước). Dự kiến trong Quý 2./2025, LHG có thêm 1 khu nhà xưởng cao tầng GĐ2 diện tích 26.132m2 đưa vào hoạt động và đóng góp doanh thu. Trong 2024, có hai lô nhà xưởng đi vào hoạt động là J4 GĐ1 tại CNC Đà Nẵng (15.797m2) và J4 - GĐ1 MR tại CNC Đà Nẵng (15.066m2) giúp tăng trưởng đáng kể doanh thu mảng này.

Mặc dù câu chuyện dài hạn của LHG còn phụ thuộc nhiều vào tiến độ các khu công nghiệp mới, BVSC vẫn thấy những điểm tích cực với Long Hậu ở nguồn tiền mặt dồi dào; dòng tiền từ cho thuê nhà xưởng và khai thác quỹ đất LHG3.1; tỷ lệ cổ tức đều 19% tiền mặt; và LNST tăng trưởng trở lại trong 2025. Do đó, cơ hội đầu tư với LHG vẫn hiện hữu trong năm 2025. Với trung bình hai phương pháp NAV và P/B, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với mức giá hợp lý cho 12 tháng tới là 43.049 đồng/cổ phiếu; tương đương +21% so với giá đóng cửa ngày 14/3.

Rủi ro: Khoản chi phí với IPC gây ra rủi ro về thông tin trong ngắn hạn.

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu TNH

Theo Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC), doanh thu thuần của TNH giảm 17% so với cùng kỳ trong năm 2024, chủ yếu do sụt giảm từ mức nền cao của năm 2023 (do ghi nhận doanh thu từ mảng bất động sản), và lượt khám ngoại trú giảm. Ngoài ra, việc bệnh viện TNH Việt Yên mới đi vào hoạt động T11/2024 – chưa đóng góp đáng kể doanh thu nhưng đã phát sinh các chi phí hoạt động ban đầu, đã làm cho lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giảm mạnh 65% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2025, VCSC kỳ vọng lợi nhuận của TNH sẽ được cải thiện, sau khi bệnh viện TNH Việt Yên đi vào hoạt động ổn định. TNH dự báo TNH Việt Yên sẽ hòa vốn trong 2025. Với việc Bắc Giang đang trên đà trở thành trung tâm công nghiệp của vùng, vị trí của bệnh viện TNH Việt Yên sẽ giúp TNH nắm bắt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng từ các công ty trong các KCN lân cận.

Trong trung và dài hạn, VCSC dự báo nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt là với các dịch vụ y tế chất lượng cao, sẽ tăng trưởng mạnh. TNH hiện đang đặt mục tiêu tăng trưởng 4 lần công suất giường bệnh vào năm 2030.

TNH hiện đang giao dịch với P/E trượt 12T là 54,8 lần. Mức định giá hiện tại có thể được lý giải bởi tiềm năng tăng trưởng kỳ vọng từ các dự án mở rộng bệnh viện, cùng với triển vọng tích cực của ngành y tế trong thời gian tới.

Rủi ro đầu tư: Chi phí hoạt động tăng, Trì hoãn kế hoạch mở rộng bệnh viện; doanh thu TNH Việt Yên thấp hơn dự kiến.