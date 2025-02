Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GAS

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh tăng 2,5% giá mục tiêu của GAS lên mức 79.200 đồng/cổ phiếu do mức tăng 4% đối với dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2025-2029 của VCSC (lần lượt thay đổi -0,8%/-1,0%/12,2%/4,4%/3,6% đối với các năm 2025/2026/2027/2028/2029) đồng thời nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu GAS từ khả quan lên mua.

Mức tăng của VCSC đối với dự báo lợi nhuận chủ yếu được thúc đẩy bởi việc chúng tôi tăng 51% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2025-29 của kho cảng LNG Thị Vải (nhờ mức tăng 6% của sản lượng thương phẩm, mức giảm của chi phí lãi vay và lợi nhuận từ doanh số bán hàng cho các khách hàng công nghiệp).

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/2 (Ảnh minh họa: KT)

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của GAS sẽ chạm đáy vào năm 2024 và tăng trưởng ở mức 7,1% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2025, chủ yếu do mức tăng 12% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng khi thương phẩm và LNST từ kho cảng Thị Vải tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước lên mức 202 tỷ đồng (so với mức 72 tỷ đồng trong năm 2024); từ đó bù đắp cho việc dự kiến giá dầu nhiên liệu (FO) sẽ giảm so với cùng kỳ năm trước.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DCM

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) kỳ vọng triển vọng kinh doanh năm 2025 của CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM) sẽ khả quan được hỗ trợ bởi giá khí đầu vào được dự báo giảm trong khí giá bán được dự báo tăng nhẹ. Bên cạnh đó, kỳ vọng mức thuế VAT 5% được thông qua tháng 11 sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp kể từ giữa năm 2025. VCBS vẫn duy trì khuyến nghị mua với DCM, giá mục tiêu 42.989 đồng/cổ phiếu.

Luận điểm đầu tư: Giá khí đầu vào năm 2025 được dự báo giảm dựa trên triển vọng giá dầu được các tổ chức Thế giới dự báo giảm.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/2 (Ảnh minh họa: KT)

Dự báo giá phân Urê toàn cầu sẽ tăng khoảng 4%. Giá phân Urê trong nước được kỳ vọng sẽ tăng theo xu hướng tăng trưởng của giá Urê thế giới, tuy nhiên mức tăng trong nước dự kiến sẽ thấp hơn, đồng thời thu hẹp dần khoảng cách so với giá phân Urê toàn cầu.

Nhu cầu tiêu thụ phân bón Thế giới 2025 được dự báo tăng 2%. VCBS dự báo nhu cầu tiêu thụ phân bón urê trong nước năm 2025 sẽ tăng trưởng khoảng 3% so với mức tiêu thụ trong năm 2024.

Một số điểm đáng chú ý khác là Quốc hội thông qua mức thuế GTGT 5% đối với phân bón; Triển vọng tăng trưởng dài hạn đóng góp bởi mảng NPK; Nhà máy Urê hết khấu hao kể từ quý IV/2023 thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp.

VCBS dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 14.234 tỷ đồng (tăng 6% so với năm trước) và 1.463 tỷ đồng (tăng 9%) dựa trên kịch bản giá dầu Brent và giá dầu FO năm 2025 ở mức 70 USD/thùng và 396 USD/thùng (giảm 14%).