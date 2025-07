Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 17/7

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VCG

Công ty Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) với giá mục tiêu là 30.000 đồng/cổ phiếu.

VCG là DN hàng đầu được hưởng lợi trong bối cảnh chu kì đầu tư công tăng trưởng với các dự án trọng điểm, được tập trung triển khai trong giai đoạn 2025 – 2027 như cao tốc Bắc – Nam và sân bay Long Thành, giúp Backlog của doanh nghiệp dự kiến tăng trưởng 8% và 7% trong 2025 - 2026.

Lợi nhuận (LN) ròng của VCG dự kiến tăng trưởng

36%/19% so với cùng kỳ trong năm 2025-2026 với đóng góp chính đến từ mảng xây dựng và BĐS khả quan. Hơn nữa, VCG có thể hoàn tất thương vụ thoái vốn khỏi dự án Cát Bà Amatina và mang lại lợi nhuận hợp nhất ước tính khoảng 2.700 tỷ đồng. Sức khoẻ tài chính của VCG cải thiện rõ rệt trong những năm gần đây nhờ thoái vốn tại các khoản đầu tư không hiệu quả như Cảng Vạn Ninh và Vimeco. Tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản đạt mức 26% thấp hơn mức trung bình của ngành xây dựng.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HHV

MBS khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) với giá mục tiêu 15.000 đồng/cổ phiếu.

HHV được hưởng lợi nhờ giải ngân đầu tư công mạnh mẽ với vị thế là 1 doanh nghiệp đầu ngành, có kinh nghiệm triển khai các dự án lớn. Hiện tại, DN đang thi công các dự án lớn như Đồng Đăng – Trà lĩnh và Quảng Ngãi – Hoài Nhơn. Trong giai đoạn 2025 – 30, HHV có lợi thế lớn khi các dự án thành phần tại cao tốc Bắc – Nam (mở rộng) LN ròng dự báo tăng trưởng lần lượt 21%/11% so với cùng kỳ nhờ lưu lượng xe dự kiến tăng trưởng 20% so với cùng kỳ trong bối cảnh đồng bộ các dự án thành phần tại cao tốc Bắc – Nam. Bên cạnh đó, backlog trong giai đoạn 2025 – 2026, dự báo tăng trưởng lần lượt 8%/7% so với cùng kỳ nhờ các dự án mới như HHV hiện đang được định giá thấp hơn so với mức trung bình của các chu kỳ trước: Chỉ số P/B và P/E hiện tại lần lượt đạt 0.8 và 7.5 (dưới mức trung bình của 2 chu kỳ trước là 1.1 và 8.5).

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HPG

MBS khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) với giá mục tiêu là 32.000 đồng/cổ phiếu.

HPG được hưởng lợi trong bối cảnh tiêu thụ thép xây dựng và HRC dự báo tích cực nhờ thị trường nội địa tăng trưởng. Sản lượng và giá thép xây dựng được dự báo có thể cải thiện trong nửa cuối năm do nhu cầu tăng trưởng đến từ xây dựng hạ tầng và dân dụng. Tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến tăng trưởng lần lượt 19%/24% trong giai đoạn 2025–2026, chủ yếu nhờ sản lượng HRC tăng mạnh (+50% so với cùng kỳ) từ DQ2. LN ròng trong năm tài chính 2025-2026 dự kiến tăng trưởng lần lượt 42% và 31% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tiêu thụ tăng mạnh và biên lợi nhuận gộp được cải thiện. Định giá hiện tại của HPG đang thấp hơn giá trị hợp lý. Hệ số P/B hiện tại đạt 1.6 lần, thấp hơn mức trung bình P/B 2.0 lần trong giai đoạn tăng trưởng của ngành thép.