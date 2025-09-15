Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PNJ

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), kết thúc quý II/2025, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.582 tỷ đồng (giảm 21%) và lợi nhuận sau thuế đạt 442 tỷ đồng, tăng 3%. Giá vàng neo cao và tình trạng thiếu nguồn cung vàng khiến doanh thu vàng miếng tiếp tục giảm mạnh 53%. Ngược lại, doanh thu mảng cốt lõi là trang sức bán lẻ / sỉ tăng lần lượt 4%/2%, nhờ sức mua của tệp khách hàng có thu nhập cao phục hồi và PNJ chiếm thêm thị phần.

Bất chấp giá vàng neo cao tại nội địa và thế giới, biên gộp của PNJ trong quý 2 cải thiện lần lượt 20bps/50bps so với mùa cao điểm trong quý I/2025/quý IV/2024 nhờ chiến lược tích trữ tồn kho nguyên liệu và linh hoạt tái chế trang sức cũ để đưa ra các sản phẩm mới với biên lợi nhuận gộp cao hơn. Dù vậy, nhu cầu vẫn yếu buộc PNJ tăng chi phí bán hàng, khiến biên lợi nhuận hoạt động chưa cải thiện tương đương.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/9 (Ảnh minh họa: KT)

Sửa đổi Nghị định 24 đã chính thức được thông qua, dự kiến giúp khai thông khó khăn về nguyên liệu đầu vào, giúp các doanh nghiệp chế tác sản xuất như PNJ tối ưu chi phí sản xuất, cải thiện biên lợi nhuận và chi phí vốn lưu động. Dù vậy, KBSV dự báo doanh thu trang sức bán lẻ trong nửa cuối năm 2025 tiếp tục giảm nhẹ do giá vàng và tỷ giá neo cao, cùng nỗi lo lạm phát khiến tâm lý tiêu dùng thắt chặt.

Dựa trên 2 phương pháp là chiết khấu dòng tiền (FCFF) và PE mục tiêu 14.2 lần, định giá hợp lý của PNJ là 97.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn 14% thị giá hiện tại. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PNJ.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MWG

Với triển vọng tích cực của các mảng kinh doanh, đặc biệt là tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Bách Hóa Xanh (BHX), KBSV đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MWG cho năm 2025 với mức giá mục tiêu 90.100 đồng/cổ phiếu.

Đơn vị phân tích duy trì dự phóng doanh thu cả năm 2025 của MWG đạt 150.195 tỷ đồng (+11,8% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 5.660 tỷ đồng (+51,6% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, doanh thu mảng ICT&CE được dự báo tăng mạnh nhờ hưởng lợi từ việc ra mắt nhiều mẫu mã đa dạng và cú hích từ mùa tựu trường trong quý III/2025.

Ở mảng Bách Hóa Xanh, KBSV cho rằng, với việc đã hoàn thành kế hoạch mở rộng, trọng tâm chiến lược trong nửa cuối năm sẽ chuyển sang tối ưu hóa vận hành các cửa hàng mới và thúc đẩy doanh số. Do đó, đơn vị phân tích cho rằng hoàn toàn có cơ sở cho BHX đạt được 400 tỷ lợi nhuận trong nửa cuối năm 2025.