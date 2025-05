Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/5

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVD

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua cổ phiếu PVD với giá mục tiêu 25.155 đồng/cổ phiếu, dựa trên triển vọng tích cực từ hoạt động khoan dầu khí trong và ngoài nước.

Kết thúc quý I/2025, PV Drilling ghi nhận doanh thu 1.503 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 143 tỷ đồng, giảm lần lượt 14% và 4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do giàn PVD 11 đã bán và giàn PVD VI đang bảo trì.

Tuy nhiên, nhờ chi phí tài chính giảm và ghi nhận lợi nhuận từ thoái vốn giàn khoan, lợi nhuận ròng vẫn duy trì tốt. VCBS đánh giá thị trường giàn khoan đang ở trạng thái khan hiếm, đơn giá thuê duy trì ở mức cao và hiệu suất vận hành ổn định trên 98%.

Dự kiến từ tháng 9/2025, giàn PVD VIII sẽ bắt đầu hoạt động trở lại, góp phần tăng quy mô kinh doanh. Ngoài ra, mảng dịch vụ kỹ thuật giếng khoan và đầu tư giàn khoan mới là những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu SIP

Theo Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco), Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp (KCN) và cho thuê KCN với quỹ đất lớn ở miền Nam. SIP đã công bố KQKD Quý 1/2025 và nội dung họp ĐHĐCĐ 2025 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo đó, KQKD quý 1/2025 của SIP ghi nhận tích cực: doanh thu đạt 1.941 tỷ đồng (+6% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế 402 tỷ đồng (+59% so với cùng kỳ), hoàn thành 34% kế hoạch doanh thu và 48% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Kết quả được hỗ trợ bởi mảng cung cấp điện, nước ổn định (chiếm ~70% doanh thu), tăng 7% so với cùng kỳ nhờ sản lượng và giá điện bình quân cao hơn. Hoạt động cho thuê KCN tích cực, doanh thu tăng 24% nhờ bàn giao tại Phước Đông và Lộc An – Bình Sơn. Đến cuối quý 1, SIP đã thu hút thêm 15 khách hàng mới và đang tiếp tục đàm phán các hợp đồng cho thuê, nâng doanh thu chưa thực hiện lên 12.400 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh 2025: Doanh thu ước đạt 5.657 tỷ đồng, giảm 27% và lãi sau thuế đạt 833 tỷ đồng, giảm 35% so với thực hiện 2024. Kế hoạch cho thuê năm 2025 là 45ha (thấp hơn KH 2024: 74,5ha) đến từ KCN Phước Đông, Lê Minh Xuân 3, Lộc An – Bình Sơn, Đông Nam.

Tình hình tài chính tốt cùng tỷ lệ trả cổ tức cao: SIP duy trì tình hình tài chính an toàn với tiền mặt duy trì cao, tỷ lệ nợ trên vốn chủ dưới 1 lần và thấp so với bình quân ngành. SIP có chính sách chi trả cổ tức tiền mặt và cổ phiếu cao và ổn định hàng năm. SIP cũng chuẩn bị chi trả cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2024 tỷ lệ 7% trong tháng 5 này.

Ảnh hưởng của chính sách thuế quan: Ban lãnh đạo đánh giá chính sách thuế quan mới không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả kinh doanh, nhà đầu tư hiện hữu trong KCN. Nguyên nhân là do cơ cấu doanh thu của SIP 70% đến từ dịch vụ điện nước, 30% từ cho thuê đất. Công ty cũng phân bổ doanh thu đều hằng năm theo thời hạn thuê. Tại thời điểm Mỹ công bố chính sách thuế mới có hai khách hàng có ý định ngưng thỏa thuận tuy nhiên đã quay lại đàm phán và ký hợp đồng. Dù vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2025 khá thận trọng, với lợi nhuận sau thuế ước giảm 35%.

SIP có tiềm năng tăng trưởng trung và dài hạn nhờ nguồn thu bền vững từ mảng hạ tầng điện, nước và hơn 1.000 ha đất thương phẩm tại Đông Nam Bộ. Công ty duy trì chính sách trả cổ tức đều đặn 30 - 45%/năm. Trong bối cảnh đàm phán Mỹ–Việt chưa rõ ràng và thị trường còn biến động, nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch năm. Agriseco Research khuyến nghị theo dõi cổ phiếu SIP và sẽ cập nhật lại định giá khi có các thông tin chính thức về thuế quan.