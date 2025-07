Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/7

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MBB

Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) khuyến nghị khả quan đối với cơ hội đầu tư cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) trong năm 2025 với mức giá hợp lý được xác định ở mức 30.900 đồng/cổ phiếu (+16% so với giá thị trường).

ASEANSC ước tính lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2025F của MBB đạt 33.338 tỷ đồng (+15,6% so với cùng kỳ năm trước), dựa trên giả định tăng trưởng tín dụng 26% (+1,2% so với cùng kỳ năm trước), NIM cải thiện lên mức 4,2% (+0,12 điểm %) và thu nhập ngoài lãi đạt 15.332 (+7,5% so với cùng kỳ năm trước).

Luận điểm đầu tư: Tín dụng bứt phá nhờ tiêu dùng khởi sắc, thị trường bất động sản ấm lên, và đầu tư công tăng tốc. NIM phục hồi trong năm 2025 nhờ YOEA cải thiện và COF thấp hơn. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cao hơn dẫn dắt thu nhập ngoài lãi tăng trưởng. Nhận chuyển giao MBV hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Triển vọng ngành ngân hàng năm 2025 được đánh giá khả quan nhờ vào các yếu tố như: Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% khả thi trong nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ; Thu nhập ngoài lãi toàn ngành kỳ vọng tăng trưởng tích cực dẫn dắt bởi mảng bancassurance và thu nhập thu hồi nợ xấu; Luật hóa Nghị quyết 42 giúp giải quyết áp lực nợ xấu gia tăng; Tăng cường hiệu quả hoạt động nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số trong các quý tiếp theo; Các ngân hàng tăng vốn điều lệ để cải thiện hệ số an toàn vốn và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng.

Cập nhật kết quả kinh doanh: Tổng thu nhập hoạt động (TOI) Quý 1/2025 của MBB ở mức 15.323 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, nhờ doanh thu các mảng kinh doanh đều ghi nhận tăng trưởng. Lợi nhuận sau thuế Quý 1/25 đạt 6.568 tỷ đồng, tăng mạnh 45% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất lịch sử MBB từng ghi nhận.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HSG

Theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), đồ thị giá cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ghi nhận tín hiệu tích cực khi có hành động giá bứt phá (break-out) khỏi 2 đường Trendline giảm giá dài hạn, đồng thời bứt phá ra khỏi mô hình tam giác hướng lên trong ngắn hạn. Đây là cơ sở cho kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ sau khi thoát đáy dài hạn, với mục tiêu giá lý thuyết có thể đạt mức 22,600 đồng/cổ phiếu.

Hệ thống các đường trung bình động (MA) đang hội tụ, cho thấy khả năng hình thành xu hướng mạnh trong trong thời gian tới. Trong đó, tín hiệu tăng giá ngắn hạn và trung hạn đã được xác lập khi đường MA10 cắt lên trên MA20 và đường MA20 cắt lên trên đường MA50.

Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục củng cố triển vọng tích cực: MACD >0, đồng thời nằm trên đường tín hiệu; histogram mở rộng theo chiều dương cho thấy động lượng tăng giá được củng cố; RSI ~ 67.x: sức mạnh giá ổn ở mức tích cực; MFI ~77.x: phản ánh dòng tiền vào cổ phiếu ở trạng thái tích cực.

Hiện tại, cổ phiếu HSG đang kiểm định MA200 ngày quanh vùng giá 17.500 đồng/CP, nếu không có áp lực bán với khối lượng giao dịch lớn khiến giá giảm và đóng cửa dưới mức 16.800 đồng/cổ phiếu thì kịch bản tăng giá như kỳ vọng có thể xảy ra.

Chiến lược giao dịch: Nhà đầu tư có thể thiết lập chiến lược giải ngân thăm dò với cổ phiếu HSG tại vùng giá quanh 17.400 – 17.700 đồng/cổ phiếu và vùng giá 17.000 – 17.200 đồng/ cổ phiếu. Đồng thời thiết lập mức cutloss chặt chẽ nếu giá <16.800 đồng/ cổ phiếu (khi mô hình bị vô hiệu có thể dẫn đến trạng thái tích lũy kéo dài).