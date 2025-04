Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/4

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu BAF

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), giá heo trong năm 2025-2026 sẽ duy trì ở mức cao 65.000 – 70.000 đồng/kg (+10% so với trung bình 2024) do nguồn cung từ nông hộ giảm từ tác động của Luật chăn nuôi trong khi nhu cầu tiêu thụ thịt heo vẫn tăng trưởng ổn định.

MBS dự báo lợi nhuận ròng năm 2025 của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) đạt 659 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ sản lượng heo dự kiến tăng 43% so với cùng kỳ và giá heo dự báo tăng 10% so với cùng kỳ.

MBS đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu BAF với giá mục tiêu 35.500 đồng/cổ phiếu.

MBS ưa thích BAF do tốc độ mở rộng quy mô và thị phần nhanh nhờ Luật chăn nuôi 2025; Ngành chăn nuôi là nhóm ngành ít bị ảnh hưởng bởi thuế đối ứng của Mỹ. Đợt giảm giá gần đây của thị trường đã khiến BAF có mức chiết khấu 19.2% từ đỉnh trong khi KQKD 2025-26 có sự tăng trưởng mạnh, do đó, MBS cho rằng, đây là thời điểm hợp lý để tích lũy cổ phiếu.

Khuyến nghị mua vào đối với cổ phiếu VNM

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BSC) duy trì khuyến nghị mua vào đối với cổ phiếu VNM của Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk với giá mục tiêu bằng 71.300 đồng/cổ phiếu (giảm -11% so với giá mục tiêu cũ, và +28% so với giá đóng cửa ngày 11/4), mức thay đổi giá mục tiêu chủ yếu đến từ: BSC sử dụng phương pháp P/E thay vì P/E kết hợp với DCF để phản ánh sát hơn tiềm năng tăng giá của cổ phiếu do BSC cho rằng, dư địa tăng trưởng trong dài hạn thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng trước đó.

Bên cạnh đó, mức P/E mục tiêu = 16.5 giảm 10% so với P/E mục tiêu cũ = 18.5 do tăng trưởng +1.8% so với cùng kỳ năm trước của VNM trong 2025 là thấp hơn so với kỳ vọng ban đầu và tốc độ hồi phục trong 2 nằm gần nhất chỉ đạt 1 chữ số (+4,8% so với cùng kỳ năm trước và 5,8% so với cùng kỳ năm trước).

Luận điểm đầu tư: Định giá cổ phiếu VNM đã được chiết khấu -17% so với vùng đỉnh 2024 về mức PE FW 2025 = 14.9 lần tương đương -1 lần độ lệch chuẩn của trung bình 5 năm. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt chi trả trên mệnh giá = 6-7% của VNM hấp dẫn hơn so với lãi suất gửi ngân hàng 12 tháng hiện nay = 4.8%. Ngoài ra, VNM là cổ phiếu có quy mô vốn hóa lớn và mức trần room khối ngoại lên đến 100% nên việc nâng hạng thị trường chứng khoán sẽ là yếu tố hỗ trợ VNM tăng giá.