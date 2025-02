Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/2

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu QTP

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh tăng 2% giá mục tiêu cho CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) lên 16.000 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị mua.

Mức tăng trong giá mục tiêu của chúng tôi phản ánh dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2025-29 tăng 3% của chúng tôi (lần lượt thay đổi -10,5%/1,4%/6,6%/8,6%/8,0% trong năm 2025/2026/2027/2028/2029). Mức tăng trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS là do sản lượng thương phẩm tăng 2% sau dự báo mức tiêu thụ điện tăng của chúng tôi và giá trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) tăng 1%. Các yếu tố này ấn át tác động của chi phí nguyên liệu trung bình tăng đối với QTP sau KQKD vào năm 2024 của công ty.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS trong năm 2025 sẽ tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sản lượng thương phẩm tăng 4% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu điện tăng tại Miền Bắc, dự kiến chênh lệch giữa giá bán trung bình và chi phí nguyên liệu trung bình tăng 8% so với cùng kỳ năm trước khi tỷ lệ sản lượng điện hợp đồng (Qc) của QTP tăng lên 80% vào năm 2025 (so với 73% vào năm 2024).

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PPC

VCSC điều chỉnh giảm 1,5% giá mục tiêu cho CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) xuống 13.100 đồng/cổ phiếu nhưng nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua. Mức giảm trong giá mục tiêu phản ánh định giá tăng 0,4% cho mảng sản xuất điện của PPC, được thúc đẩy bởi mức tăng 0,3% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo trong giai đoạn 2025–2029 của chúng tôi (lần lượt thay đổi -25,4%/0,1%/4,2%/8,0%/8,6% trong năm 2025/2026/2027/2028/2029); định giá cho HND giảm 7,6%, phản ánh mức giảm 7,2% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo của công ty này trong giai đoạn 2025–2029; và định giá cho QTP tăng 2,3%, phản ánh mức tăng 3,0% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo trong giai đoạn 2025–2029 của VCSC.

VCSC điều chỉnh tăng nhẹ tổng LNST sau lợi ích CĐTS của PPC trong giai đoạn 2025–29 do giả định thành phần cố định của Phả Lại 1 trong hợp đồng mua bán điện (PPA) tăng 23%, sản lượng thương phẩm tăng 3% sau khi chúng tôi dự báo mức tiêu thụ điện sẽ tăng và (3) giá thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) toàn ngành tăng 1%. Những khoản lợi nhuận này lấn át chi phí nguyên liệu trung bình tăng sau KQKD năm 2024 và dự báo thu nhập cổ tức giảm trong năm 2025.

Trong năm 2025, VCSC dự báo LNST sản xuất điện sẽ tăng mạnh 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 342 tỷ đồng, nhờ sản lượng thương phẩm tăng 11%, thành phần cố định của Phả Lại 1 trong hợp đồng PPA tăng 23% và tỷ lệ Qc dự kiến đạt 80% (so với 57% vào năm 2024), bù đắp cho mức giảm 1% trong giá CGM toàn ngành. Tuy nhiên, dự kiến thu nhập cổ tức giảm 55% so với cùng kỳ năm trước sẽ giữ tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo ở mức 15% so với cùng kỳ năm trước.