Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/8

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu HDB

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), Công ty NHTMCP Phát Triển TP. HCM (HDB) vừa công bố lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất Quý 2/2025 đạt 4.700 tỷ đồng (+14% so với cùng kỳ năm trước), trong đó LNTT riêng lẻ đạt 4.200 tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ năm trước). Lũy kế 6 tháng 2025, LNTT hợp nhất đạt gần 10.100 tỷ đồng (+23% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 50% dự báo của BSC và 48% kế hoạch ĐHCĐ

. Điểm nhấn trong kết quả Quý 2 là sự tăng trưởng mạnh ở thu lãi thuần (+27% so với cùng kỳ năm trước), tuy nhiên, chủ yếu đến từ thu nhập khác từ hoạt động tín dụng (được thuyết minh là các khoản phí trả trước hạn và phí cam kết cấp tín dụng, …), và thu nhập phí thuần (gấp gần 6 lần cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, chi phí dự phòng cũng tăng mạnh vượt dự kiến (gấp 3,7 lần cùng kỳ), chủ yếu từ hoạt động tín dụng tại ngân hàng mẹ khi nợ xấu (bao gồm cả nợ đã xử lý rủi ro) có xu hướng gia tăng.

Lợi nhuận tổng thể Quý 2/2025 của HDB nằm trong dự kiến của BSC, tuy nhiên các cấu phần thu ngoài lãi và chi phí dự phòng có biến động mạnh hơn đáng kể so với kỳ vọng. Trước đó, BSC dự báo LNTT 2025F của HDB đạt 20.200 tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ năm trước). HDB đã vượt giá mục tiêu trước đó của BSC và hiện đang giao dịch tại P/B = 1.6x, tiệm cận +1 độ lệch chuẩn so với trung bình lịch sử, tương đương trung bình các ngân hàng lớn như TCB, MBV, VPB, hay CTG. Sau khi cập nhật lại thời điểm định giá và hệ số mục tiêu, BSC khuyến nghị nắm giữ cho HDB với giá mục tiêu là 30.800 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) công bố lợi nhuận trước thuế (LNTT) Quý 2/2025 đạt 6.093 tỷ đồng (+8.8% so với cùng kỳ năm trước), và lũy kế 6 tháng đạt 10.700 tỷ đồng (+1.9% so với cùng kỳ năm trước). Kết quả này hoàn thành 47% dự báo của BSC, và 46% kế hoạch của Ngân hàng. Sự cải thiện LNTT trong Quý 2 chủ yếu nhờ thu nhập ngoài lãi (NFI) mạnh mẽ, đặc biệt ở hoạt động kinh doanh ngoại hối và lãi mua bán trái phiếu. Tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 9,2% YTD, động lực tăng trưởng tới từ nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và lớn.

Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đạt mức 9,2% YTD, trong đó ngân hàng mẹ là 8.8%, thấp hơn mức tăng trưởng toàn ngành là khoảng 10%. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo ACB cho rằng, đây vẫn là một kết quả tích cực do nhu cầu tại miền Nam tăng chậm hơn miền Bắc và sự phục hồi chậm của phân khúc bán lẻ/SME.

Xét theo phân khúc, khối khách hàng doanh nghiệp vừa và lớn mức tăng trưởng vượt trội với khoảng 25%, và bắt đầu chiếm trên 11% tổng dư nợ của ACB. Tăng trưởng tín dụng bán lẻ đạt 7,7% YTD, trong đó cho vay mua nhà tăng 8% và cho vay kinh doanh tăng 3%. Ban lãnh đạo cho biết, kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cho cả năm 2025 là 16-18%. Động lực chính của Ngân hàng đến từ các doanh nghiệp lớn (ACB hiện chiếm dưới 1% thị phần ở phân khúc này, cho thấy còn nhiều dư địa tăng trưởng) và FDI. Phân khúc SME và đặc biệt là cá nhân (tiêu dùng) cũng được kỳ vọng phục hồi trên 15%.

Trong bối cảnh ACB tiếp tục duy trì chiến lược tăng trưởng thận trọng, tập trung vào chất lượng tài sản, chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng tín dụng cả năm của Ngân hàng sẽ đạt tương đương mức trung bình ngành.

Kết quả kinh doanh 6 tháng 2025 của ACB đang thấp hơn so với kì vọng của BSC. BSC hiện đang dự báo LNTT năm 2025 của ACB đạt 22.700 tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ năm trước), với giả định mức tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 16%, tỷ lệ NIM duy trì đi ngang trong 2H2025 và đạt 3,2% cho cả năm.

Nhìn chung, ACB vẫn là một trong những ngân hàng tư nhân tốt và an toàn nhất trong ngành, với tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp nhất thị trường. Dù tình hình tăng trưởng tín dụng không mấy khả quan so với toàn ngành, đồng thời NIM liên tục bị giảm xuống qua các quý, chúng tôi vẫn cho rằng Ngân hàng sẽ được hưởng lợi trong giai đoạn sau, khi nền kinh tế và nhu cầu tín dụng từ khối bán lẻ phục hồi. Hiện BSC đang đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu ACB, với giá mục tiêu cho một năm tới là 28.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng với P/B fw 1.4x.