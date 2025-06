Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/6

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu REE

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), lợi nhuận (LN) ròng Quý 1/2025 của CTCP Cơ Điện Lạnh (mã REE sàn HSX) tăng trưởng 27% so với cùng kỳ, hỗ trợ bởi KQKD tích cực nhóm điện, nước, bù đắp cho các nhóm Cơ điện lạnh và BDS.

LN ròng 2025 tăng 29% so với cùng kỳ với động lực chính từ BĐS và thủy điện. LN ròng 2026 - 2027 tăng nhẹ, đây sẽ là giai đoạn chuẩn bị cho pha đầu tư tiếp theo của năng lượng tái tạo.

Doanh thu Quý 1/2025 của REE tăng 13% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu mảng điện phục hồi 26% so với cùng kỳ từ nền thấp. Mặt khác, doanh thu cơ điện lanh giảm 17,9% so với cùng kỳ do trong Quý 1/2025 doanh nghiệp tập trung triển khai các gói thầu lớn, chưa đến giai đoạn ghi nhận doanh thu. Doanh thu mảng BĐS và văn phòng tăng nhẹ 9% so với cùng kỳ, hỗ trợ bởi giá thuê tăng và ghi nhận bàn giao 1 căn tại The Light Square. LN gộp tăng 28% so với cùng kỳ do mảng thủy điện tích cực, hỗ trợ cải thiện biên 6 điểm%. Doanh thu tài chính tăng 57% so với cùng kỳ chủ yếu do lãi tiền gửi tăng trong khi chi phí tài chính ghi nhận 15% giảm hỗ trợ bởi dư nợ vay và lãi vay giảm. LN từ LDLK tăng 16% so với cùng kỳ đến từ cả mảng điện và nước. LN ròng đạt 611 tỷ đồng (+27% so với cùng kỳ) tương đương dự phóng MBS.

MBS khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu REE với giá mục tiêu 88.000 đồng/cổ phiếu.

Định giá SOTP, với giá mục tiêu cao hơn 12% so với dự báo trước, nhờ chuyển định giá DCF sang 2025; Đưa dự án điện gió Duyên Hải và chuyển nhượng phần chung cư The Light Square vào mô hình. Trong bối cảnh ngành năng lượng tái tạo đang bước vào pha phát triển sôi động, triển vọng doanh nghiệp của REE nên được đánh giá tích cực hơn, với việc tham gia đấu thầu hàng loạt các dự án tại Trà Vinh và Quảng Trị thời gian gần đây. P/E mục tiêu 2025 ~14.0x, thấp hơn trung bình 1 năm là 16.1x, do đó, REE vẫn còn dư địa tăng giá theo quan điểm của MBS.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HDB

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) đưa ra khuyến nghị mua cho cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (mã HDB sàn HSX) với giá mục tiêu cập nhật là 26.400 đồng/cổ phiếu (upside 23% so với giá đóng cửa ngày11/6).

P/B mục tiêu 1 năm được kì vọng ở mức 1.5x, tương đương trung bình lịch sử của ngân hàng. Trong dài hạn, BSC kì vọng mức CAGR LNST 2025F-2029F có thể đạt ~ 20%/năm.

Luận điểm đầu tư: Duy trì tăng trưởng lợi nhuận và ROAE cao đầu ngành. Trong danh sách các ngân hàng đầu ngành, HDB đang duy trì được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vượt trội trong 3 năm qua và dự kiến tiếp tục duy trì vị thế này trong 2025-2026 với dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt lần lượt 21% và 28% so với cùng kỳ năm trước. Điều này giúp ngân hàng sở hữu ROAE cao nhất ngành, và dự báo duy trì trên 25% mỗi năm trong kịch bản cơ sở.

Định giá đã được chiết khấu về vùng phù hợp để tích lũy. Tại thời điểm báo cáo, HDB đang có P/B TTM ở 1.3x, đã được chiết khấu tương đối so với giai đoạn trước và đang thấp hơn trung bình lịch sử là 1.5x. BSC cho rằng, đây là mức định giá phù hợp để tích lũy, nhất là khi cổ phiếu có một số catalyst trong tương lai để được tái định giá.