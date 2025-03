Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DXS

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị khả quan đối với CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) và tăng 12% giá mục tiêu lên 7.400 đồng/cổ phiếu. VCSC tăng giá mục tiêu chủ yếu do định giá P/E cao hơn khi VCSC áp dụng EPS trung bình dự phóng giai đoạn 2025-2026 (so với việc chỉ áp dụng EPS dự phóng năm 2025) nhằm phản ánh triển vọng phục hồi lợi nhuận tích cực trong trung hạn của DXS so với mức cơ sở thấp trong năm 2024.

VCSC gần như giữ nguyên dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2025-29 khi LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 phù hợp kỳ vọng của VCSC, đạt 141 tỷ đồng (so với khoản lỗ ròng trị giá 168 tỷ đồng vào năm 2023), chủ yếu nhờ lượng giao dịch môi giới bất động sản tăng so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với kỳ vọng của VCSC.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/3 (Ảnh minh họa: KT)

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tăng 98%/54% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2025/2026, đạt 279/430 tỷ đồng. Mức tăng này được thúc đẩy bởi sự phục hồi của doanh thu môi giới bất động sản (trong bối cảnh DXS sở hữu vị thế dẫn đầu thị trường với khoảng 30-35% tổng thị phần trong năm 2024) và biên lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước khi VCSC kỳ vọng đóng góp cao hơn từ mảng môi giới dịch vụ trọn gói.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MBB

VCSC duy trì khuyến nghị mua đối với Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) và tăng 4% giá mục tiêu lên 28.000 đồng/cổ phiếu nhờ tác động tích cực của chi phí vốn chủ sở hữu giảm nhẹ và giả định đòn bẩy cao hơn của chúng tôi cho giai đoạn 2026-2029, dẫn đến ROE cao hơn trong cùng kỳ và định giá cao hơn từ phương pháp định giá thu nhập thặng dư. Những điều này được bù đắp một phần cho việc VCSC giảm 1% dự báo lợi nhuận giai đoạn 2025-2029 (lần lượt thay đổi -2%/-5%/-2%/+3%/+4% đối với dự báo các năm 2025/2026/2027/2028/2029).

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/3 (Ảnh minh họa: KT)

VCSC giảm 2% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 còn 25.500 tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu do giảm 7% dự báo thu nhập phí ròng (NFI) do dự báo thận trọng hơn của VCSC đối với thu nhập lãi từ hoạt động ngoại hối của MBB trong bối cảnh tỷ giá có khả năng biến động mạnh trong năm 2025. Vào đầu tháng 1/2025, ban lãnh đạo đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2025 đạt 32.000 tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ năm trước).

VCSC kỳ vọng tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ nhờ tệp khách hàng lớn và chi phí huy động thấp, chất lượng tài sản được kiểm soát tốt trong năm 2025 và MBB sẽ duy trì tỷ lệ CASA hàng đầu trong ngành nhờ vào việc thu hút khách hàng và lợi thế cạnh tranh về công nghệ.

MBB đang giao dịch với P/B năm 2025 là 1,02 lần, thấp hơn 11% so với trung vị P/B năm 2025 của các ngân hàng khác là 1,15 lần, cùng với ROE dự phóng năm 2025 là 20,4% so với mức trung vị của các ngân hàng khác là 18,6%, dựa trên dự báo của VCSC.

Rủi ro: Chi phí tín dụng cao hơn dự kiến; NIM thấp hơn dự kiến; việc hỗ trợ một tổ chức tín dụng gặp khó khăn (DCI) có khả năng ảnh hưởng tăng trưởng của ngân hàng.