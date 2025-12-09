Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/9

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VRE

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE – sàn HOSE) và nâng 18% giá mục tiêu lên 37.300 đồng/cổ phiếu.

Các yếu tố hỗ trợ: Loại bỏ chiết khấu 10% vào định giá do nhận thấy tiến độ triển khai của VHM như kỳ vọng, đảm bảo được thời điểm đưa thêm TTTM mới của VRE vào vận hành, tình hình tài chính của VIC/VHM tốt lên nhờ các dự án BĐS mở bán mới sẽ giúp dòng tiền của VRE độc lập hơn.

Bên cạnh đó, VRE thêm mới vào định giá 3 TTTM sẽ mở mới trong 2H2025 bao gồm VMM Ocean City, VMM Royal Island và VCP Vinh

VRE hiện đang giao dịch tại EV/EBITDA 2025F = 12.4x – thấp hơn trung bình 5 năm ở mức 13.3x và của các doanh nghiệp cũng ngành 14-15.0x. BSC cho rằng VRE sẽ tiếp tục ghi nhận hiệu suất tốt trong thời gian tới nhờ những lo ngại về các bên liên quan đã giảm bớt phần nào hưởng lợi từ dòng tiền đầu tư khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng trong năm 2025.

BSC duy trì toàn bộ dự phóng kết quả kinh doanh 2025-2026 như trong báo cáo trước, cụ thể: Năm 2025: doanh thu thuần 9.128 tỷ đồng (tăng trưởng 2%) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số 4.413 tỷ đồng (tăng trưởng 8%), tăng trưởng lợi nhuận từ vận hành mới VMM Ocean City (tháng 8/2025), VMM Royal Island (tháng 9/2025), VCP Quảng Trị (quý IV/2025) và doanh thu tài chính.

Năm 2026: BSC dự báo doanh thu thuần 10.941 tỷ đồng (tăng trưởng 20%) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số 5.355 tỷ đồng (tăng trưởng 21%) chủ yếu nhờ sự đóng góp trở lại của mảng kinh doanh shophouse tại Golden Avenue với doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng (gấp 7.5x so với mức nền thấp 2025) và các TTTM mới đưa vào vận hành năm 2025 được vận hành xuyên suốt năm 2026 mang lại 9.219 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 5,9%)

Đối với diện tích sàn thương mại: VRE dự kiến sẽ đưa vào vận hành 3 TTTM mới trong nửa cuối năm 2025 nâng tổng diện tích sàn bán lẻ lên mức 1.960.000 m2 NLA (tăng trưởng 6,5%) và không mở mới 2026.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu GMD

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), trong quý II/2025, CTCP Gemadept (GMD) ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số lần lượt đạt 1.497 tỷ đồng (tăng 30%) và 423 tỷ đồng (tăng 28%). Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số tương ứng đạt 2.774 tỷ đồng (tăng 14%) và 826 tỷ đồng (tăng 13%), lần lượt hoàn thành 42% và 56% so với dự phóng.

KBSV đưa ra quan điểm khả quan với triển vọng trung hạn của GMD, nhờ sự đóng góp từ hai cảng mới đi vào hoạt động gồm Nam Đình Vũ giai đoạn 3 và Gemalink giai đoạn 2. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2025-2028 dự kiến đạt CAGR khoảng 12%/năm.

KBSV ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số trong năm 2025 lần lượt đạt 5.500 tỷ đồng (tăng 13,2%) và 1.500 tỷ đồng (tăng 15%).

KBSV đưa ra khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu GMD với giá mục tiêu là 72.700 đồng/cổ phiếu, chủ yếu đến từ giá cổ phiếu đã phản ánh tương đối với tiềm năng tăng trưởng.