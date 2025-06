Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/6

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu DGC

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), lợi nhuận (LN) ròng quý I/2025 của CTCP Tập đoàn hóa chất Đức Giang (DGC) đạt 809 tỷ đồng, tăng mạnh 20,3% so với cùng kỳ khi tận dụng điều kiện xuất khẩu thuận lợi trước căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

MBS kỳ vọng LN ròng của DGC sẽ cải thiện 13,2%/23,6% so với cùng kỳ năm trước trong 2025/2026 nhờ nhu cầu gia tăng từ ngành công nghiệp bán dẫn.

MBS duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DGC với giá mục tiêu 113.700 đồng/CP. MBS giảm giá mục tiêu so với báo cáo trước 11,4% do điều chỉnh giảm EPS 2025-2026 tương ứng 18,6%/16,5% so với dự phóng cũ, sau điều chỉnh tăng 13,2%/23,6%.

MBS cho rằng, lợi nhuận ròng của DGC sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2025-2026 hỗ trợ bởi tiềm năng tăng giá: Kỳ vọng giá P4 tiếp tục phục hồi, Giá DAP tiếp tục tăng thúc đẩy doanh thu phân bón và bắt đầu ghi nhận doanh thu từ nhà máy Cồn Đại Việt trong năm 2025 và nhà máy Xút trong 2026.

DGC hiện giao dịch ở mức P/E 11.1x, thấp hơn 18.9% so với mức P/E trung bình 1 năm, do đó chúng tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp để tích lũy cổ phiếu DGC với vị thế là doanh nghiệp xuất khẩu P4 hàng đầu châu Á và tăng trưởng lợi nhuận ròng tích cực trong 2025-2026.

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu FRT

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT hạ khuyến nghị xuống trung lập đối với cổ phiếu CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) với tiềm năng tăng 3,6%. Giá mục tiêu tăng 5,5% trong khi giá cổ phiếu đã tăng 24% kể từ báo cáo trước đó.

Giá mục tiêu tăng chủ yếu do điều chỉnh tăng tăng trưởng doanh thu trung bình trên cửa hàng (SSSG) của Long Châu và FPT Shop. Hệ số P/S dự phóng năm 2025 là 0,5 lần, thấp hơn so với P/S trượt là 0,57 lần, cho thấy dư địa tăng giá còn hạn chế.

Điểm nhấn tài chính: VNDIRECT kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận ròng trong năm 2025/2026 sẽ tăng lần lượt 25,4% và 21,8% so với cùng kỳ, đạt 50,307 tỷ đồng và 61,251 tỷ đồng; lợi nhuận ròng tăng 94,5% và 49,8%, đạt 618 tỷ đồng và 925 tỷ đồng. Nợ ròng/VCSH dự kiến giảm xuống 0,7/0,8 lần trong 2025/2026, so với 2,7 lần trong 2024, nhờ việc PHRL của Long Châu giúp giảm nhu cầu vay nợ.

Năm 2025, FRT phát hành cổ tức cổ phiếu 25% từ lợi nhuận năm 2024. Cổ tức năm 2025 sẽ được quyết định vào 2026 dựa trên KQKD năm đó.

Giá mục tiêu của VNDIRECT được xác định theo phương pháp định giá từng phần (SOTP), dựa trên định giá mô hình DCF cho Long Châu và P/S cho FPT Shop. VNDIRECT nâng giá mục tiêu chủ yếu nhờ tăng giá trị VCSH của Long Châu, được thúc đẩy bởi dự báo EBIT năm 2025/26 được điều chỉnh tăng 4,2%/7,5%, và giả định WACC được hạ từ 6,7% xuống 6,46% do giảm hệ số beta từ 1.x xuống 0,9x, phản ánh mức độ rủi ro thấp hơn so với thời điểm báo cáo trước.