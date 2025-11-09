Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 11/9

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu BSR

Công ty Chứng khoán MB (MBS) kỳ vọng năm 2025 lợi nhuận (LN) ròng của CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR – sàn HSX) ghi nhận 2.043 tỷ đồng (+223,7% so với cùng kỳ), năm 2026 lợi nhuận đạt 3.799 tỷ đồng (+86% so với cùng kỳ) nhờ crack spread biến động ổn định giúp biên gộp cải thiện và sản lượng công ty tăng trưởng tốt.

Triển vọng dài hạn của BSR với dự án NCMR Dung Quất trở nên rõ nét hơn, dự kiến hoàn thành Quý 3/2028. Sau NCMR, MBS ước tính biên lợi nhuận gộp của BSR đạt 7,2% nhờ vào việc công ty tập trung vào các sản phẩm hóa dầu phức tạp với giá trị cao hơn.

MBS duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu BSR với giá mục tiêu 30.200 đồng/cổ phiếu (cao hơn giá mục tiêu cũ 20.700 đồng/cổ phiếu) dựa trên tăng dự phóng LN ròng 2025-2026 thêm 69,7%/29,4% so với dự phóng trước, triển vọng rõ ràng hơn về các sản phẩm hóa dầu với độ phức tạp cao hơn sau NCMR Dung Quất giúp tăng giá trị thương phẩm, Dung Quất mới có thể xử lý đa dạng nguyên liệu đầu vào giúp BSR tận dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ ở từng giai đoạn giúp giảm GVHB và CTCP Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) đang trong lộ trình tạm hoãn phá sản và tái khởi động nhà máy để thúc đẩy dòng sản phẩm xăng E5/E10.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu NAB

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (NAB – sàn HOSE) công bố lợi nhuận trước thuế quý II/2025 đạt 1.300 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ), và lũy kế 6 tháng đạt 2.500 tỷ đồng (tăng 14%). Kết quả này hoàn thành 48% dự báo của BSC, và 50% kế hoạch của Ngân hàng.

BSC hiện đang dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2025 của NAB đạt 5.000 tỷ đồng (tăng 8% so với năm trước), với giả định mức tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 20%. Như vậy, kết quả kinh doanh quý II/2025 của NAB nhìn chung phù hợp so với kỳ vọng của BSC.

Về mặt định giá, NAB đang được giao dịch quanh mức P/B = 1.2x, thấp hơn khoảng 20% so với mức trung bình ngành. Cổ phiếu cũng đã tăng giá khoảng 20% kể từ đầu năm. Vì vậy, BSC thay đổi khuyến nghị từ mua xuống nắm giữ đối với NAB, với giá mục tiêu 17.200 đồng/cổ phiếu (upside 12%), tương ứng với PB mục tiêu 1.3x.