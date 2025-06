Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 11/6

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PNJ

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), Quý 1/2025, lợi nhuận ròng của CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận 678 tỷ đồng, (-8% so với cùng kỳ) do sự suy giảm của mảng vàng miếng đồng thời chi phí bán hàng tăng cao. Kết quả này thấp hơn kỳ vọng và hoàn thành 27% dự phóng cả năm của MBS.

Hạ dự báo lợi nhuận (LN) ròng 2025-2026 14%/15% so với báo cáo trước do mảng vàng miếng suy giảm khi bị kiểm soát chặt và nhu cầu tiêu thụ trang sức dự kiến đi ngang so với cùng kỳ. Sau điều chỉnh, LN ròng 2025-2026 dự báo tăng 2%/13% so với cùng kỳ.

MBS khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 99.900 đồng/cổ phiếu do cổ phiếu đã về vùng giá hấp dẫn với tiềm năng tăng giá lớn.

MBS điều chỉnh giảm giá mục tiêu 14,4% so với báo cáo trước do giảm EPS 2025/2026 đi 14%/15%, chuyển mô hình định giá sang 2025. Hiện tại, PNJ đang được giao dịch với P/E 2025 ở mức 12.2x, thấp hơn 38% so với mức TB 3 năm (16.8x). Bên cạnh đấy, MBS nhận thấy những rủi ro về biến động giá vàng khiến cho LN suy giảmkết quả thanh tra bị xử phạt hành chính 1,34 tỷ đồng và đưa lên Bộ Công an để tiếp tục xác minh, đã được phản ánh vào đợt giảm giá vừa qua, các quý tới là thời điểm đẩy mạnh bán hàng, chiến lược bán hàng hiệu quả cùng hàng tồn kho có sẵn để đẩy mạnh bán hàng sẽ giúp cho PNJ đạt kết quả khả quan hơn trong 9 tháng cuối năm. Do vậy, MBS nhận thấy đây là giai đoạn phù hợp để bắt đầu tích lũy PNJ cho mục tiêu trung – dài hạn.



Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu POW

Theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), trong Quý 1/2025, Tổng công ty Điện lực Dầu khí (POW) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 8.150 tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ và giảm 4% so với quý trước) và 445 tỷ đồng (tăng 60% so với cùng kỳ/tăng 139% so với quý trước), chủ yếu nhờ nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được huy động trở lại. Tính riêng cho mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi, điện than Vũng Áng tiếp tục duy trì công suất hoạt động lớn, đạt doanh thu và sản lượng lần lượt là 3.144 tỷ đồng (tăng 7,2% so với cùng kỳ) và 1.760 triệu kWh (tăng 3% so với cùng kỳ).

Trong Quý 1/2025, sản lượng mảng điện khí của POW đạt 2.175 triệu kWh, tăng trưởng tích cực 39% so với mức nền thấp của quý I/2024. Dự kiến trong năm 2025, công suất thủy điện sụt giảm do điều kiện thời tiết không còn thuận lợi sẽ giúp điện khí được tăng huy động. Doanh thu và sản lượng điện khí (không bao gồm NT3&4) trong năm 2025 ước đạt 20.770 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ) và 10.097 triệu kWh (tăng 12%).

Các quy định cụ thể hướng dẫn về khung giá và sản lượng bao tiêu tối thiểu được công bố sẽ giúp dự án Nhơn Trạch 3&4 kịp thời đưa vào vận hành và bảo đảm lợi nhuận dài hạn. Trong kịch bản thận trọng, chúng tôi ước tính doanh thu và sản lượng điện khí nhà máy cả năm 2025 đạt 4.666 tỷ đồng và 1.576 triệu kWh, với giả định cơ sở cho giá bán điện là 3.000 đồng/kWh.

Dựa trên định giá SOTP và EV/EBITDA, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu POW, với giá mục tiêu là 14.800 đồng/cổ phiếu.