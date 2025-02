Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu NLG

Công ty chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị mua và điều chỉnh giảm 3,5% giá mục tiêu xuống 47.000 đồng/cổ phiếu cho CTCP Đầu tư Nam Long (NLG). VCSC kỳ vọng giao dịch BĐS sơ cấp sẽ tăng trưởng tích cực vào năm 2025, với NLG có vị thế tốt để tận dụng đà tăng trưởng này, nhờ uy tín thương hiệu, chiến lược hợp tác phát triển, các sản phẩm phân khúc trung cấp và tiến độ pháp lý kỳ vọng khả quan tại các dự án trọng điểm.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do định giá thấp hơn đối với Izumi City (điều chỉnh lại thời gian thu tiền dự kiến) và Southgate (kéo dài thời gian bán hàng dự kiến).

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 11/2 (Ảnh minh họa: KT)

VCSC tăng dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) năm 2025 thêm 12% lên 674 tỷ đồng (+32% so với cùng kỳ năm trước), do giả định của VCSC về khoản lãi thoái vốn dự kiến từ đợt bán cổ phần tiếp theo tại Izumi City (đóng góp 40% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 của chúng tôi), bù đắp cho backlog cuối năm 2024 thấp hơn so với dự báo trước đó (do ghi nhận bàn giao tại Akari City giai đoạn 2 nhanh hơn và doanh số bán hàng tại Southgate thấp hơn dự kiến trong quý 4/2024), trong khi vẫn giữ nguyên kỳ vọng của VCSC về các dự án Cần Thơ và Southgate là những dự án đóng góp chính vào lượng bàn giao vào năm 2025.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu NAB

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB), và giữ nguyên giá mục tiêu 21.300 đồng/cổ phiếu, tương đương upside 24% (theo giá tham chiếu ngày 7/2), với P/B mục tiêu là 1.2x, mức hợp lý so với trung bình ngành và các đối thủ có cùng quy mô.

Kỳ vọng NIM hồi phục trong những năm tiếp theo, cùng chất lượng tài sản được cải thiện. Mặc dù trong ngắn hạn NIM của NAB có thể chịu áp lực do mặt bằng lãi suất huy động tăng, tuy nhiên, BSC cho rằng trong 2-3 năm tới ngân hàng vẫn có thể cải thiện NIM thêm 50-100bps nhờ chuyển dịch dần cơ cấu huy động sang nhóm khách hàng cá nhân và SMEs, và nhu cầu tín dụng dần được cải thiện theo xu hướng phục hồi của nền kinh tế.

Triển vọng mở rộng mảng bán lẻ nhờ phát triển hệ thống ONE BANK. Trong năm 2025, Ngân hàng dự kiến sẽ nâng tổng số điểm giao dịch ONEBANK lên 150 điểm. BSC kỳ vọng hệ sinh thái OneBank sẽ giúp NAB mở rộng tệp khách hàng cá nhân ở những khu vực xa trung tâm, hay nhóm khách hàng có thu nhập thấp và trung bình, còn nhiều dư địa khai thác.

Triển vọng thu hút nhà đầu tư chiến lược. Nam Á Bank là một trong số ít các ngân hàng vẫn còn dư room khối ngoại và chưa có nhà đầu tư chiến lược nào. Đây có thể là yếu tố giúp NAB trở nên tiềm năng hơn trong mắt các nhà đầu tư tổ chức và các quỹ nước ngoài, đặc biệt là sau khi Ngân hàng đã được lọt vào các rổ chỉ số ETF.

BSC đưa ra dự báo lợi nhuận trước thuế 2025F của NAB đạt 5.249 tỷ đồng(tăng 15,5% so với năm trước). BSC dự báo tăng trưởng tín dụng 2025F đạt 17.4%, và tổng thu nhập hoạt động đạt 10.351 tỷ đồng (tăng trưởng 14,4%). BSC cho rằng, NAB sẽ duy trì được kết quả kinh doanh khả quan, nhờ tăng trưởng tín dụng tiếp tục cải thiện, đồng thời cải thiện được chất lượng tài sản trong thời gian tới.