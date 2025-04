Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 10/4

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MWG

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua cổ phiếu của CTCP Thế giới di động (MWG) với giá mục tiêu 77.105 đồng/cổ phiếu, trong bối cảnh giá đã chiết khấu sâu so với triển vọng và nền tảng doanh nghiệp.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, MWG đạt doanh thu 24,5 nghìn tỷ đồng (tăng 13,5% so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ Thế giới di động tăng 23% khi iPhone 16 vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Bách hóa Xanh mở mới 94 cửa hàng, nâng tổng lên 1.864 cửa hàng, doanh thu tăng 16% đạt 7.087 tỷ đồng, với doanh thu bình quân ổn định 2 tỷ đồng/tháng, cho thấy hiệu quả vận hành vẫn được duy trì. An Khang giữ nguyên số cửa hàng như cuối năm ngoái (sau khi đã đóng 200 cửa hàng), trong khi EraBlue tăng thêm 8 cửa hàng mới, phản ánh MWG vẫn bám sát định hướng kinh doanh đã đề ra.

Ước tính quý I/2025, MWG ghi nhận doanh thu 35.700 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 1.062 tỷ đồng (tăng trưởng 17%). Lũy kế cả năm 2025, doanh thu dự kiến đạt 152.000 tỷ đồng (tăng trưởng 28%) và lợi nhuận sau thuế khoảng 4.500 tỷ đồng (tăng trưởng 21%).

Luận điểm đầu tư dành cho MWG: Bách hóa Xanh tiếp tục hưởng lợi nhờ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu vẫn là trọng tâm tiêu dùng. Dự kiến mở thêm 200–400 cửa hàng, riêng 2 tháng đầu năm đã mở mới 94 cửa hàng. Ước tính doanh thu tăng thêm khoảng 11.000 tỷ đồng, với mục tiêu lợi nhuận đạt 500 tỷ đồng trong năm nay.

Bên cạnh đó, MWG có cơ hội gia tăng thị phần ở mảng thiết bị gia dụng, trong bối cảnh thị trường smartphone và laptop chững lại. Với vị thế dẫn đầu về doanh thu điện máy và chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm thông minh, MWG được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt làn sóng tiêu dùng mới.

Ngoài ra, chi phí khấu hao giảm khoảng 470 tỷ đồng từ 2025, nhờ nhiều tài sản hết khấu hao sau giai đoạn mở rộng mạnh 2020–2022, hỗ trợ cải thiện biên lợi nhuận.

Đánh giá sự ảnh hưởng của thuế đối ứng lên MWG, Công ty chủ yếu phân phối sản phẩm ICT nhập khẩu và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) qua kênh bán lẻ nội địa, không trực tiếp sản xuất hay xuất khẩu sang Mỹ, nên không chịu tác động trực tiếp từ thuế quan đối ứng. Ngoài ra, các sản phẩm MWG kinh doanh cũng có tỷ trọng lớn nhập khẩu từ châu Á (Trung Quốc, Hàn Quốc).

Dù sức cầu ICT có thể chững lại do thu nhập người lao động trong các ngành xuất khẩu bị ảnh hưởng, mảng FMCG – với các ngành hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ dùng gia đình – vẫn đóng vai trò là lực đỡ quan trọng, giúp MWG duy trì doanh thu ổn định trong bối cảnh tiêu dùng thắt chặt.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu REE

VCBS khuyến nghị mua đối với cổ phiếu REE, giá mục tiêu 81.900 đồng/cổ phiếu (tương đương triển vọng tăng 34% so với giá hiện tại) tăng 8% so với giá mục tiêu trước đó công bố vào báo cáo cập nhật REE ngày 7/2/2025 do cập nhật thông tin từ ĐHĐCĐ 2025.

VCBS đánh giá REE có tiềm năng tăng trưởng tốt trong năm 2025 với các luận điểm sau: Doanh thu bất động sản và cho thuê văn phòng tăng trưởng nhờ hai sản phẩm mới; Mảng M&E phục hồi với backlog tích cực từ sân bay Long Thành; Mảng năng lượng kỳ vọng tăng trưởng với nhà máy thủy điện Thác Bà 2 và La Nina tác động thời tiết. KHKD 2025 Trong 2025, REE đặt kế hoạch doanh thu đạt 10.248 tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế (LNST) CĐM đạt 2.350 tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ năm trước). Động lực tăng trưởng chính của REE đến từ nhóm BĐS với kế hoạch bán toàn bộ phần còn lại của dự án The Light Square, nâng tỷ lệ lấp đầy của Etown 6 lên 75%, sự phục hồi của mảng M&E với backlog tích cực cùng mảng năng lượng hoạt động ổn định.

Về thuế đối ứng của Mỹ đối với Việt Nam lên nhóm cố phiểu ngành điện nói chung và REE nói riêng, VCBS đánh giá có tác động ở mức độ trung lập.

Trong năm 2025, VCBS kỳ vọng REE tăng trưởng từ nền thấp của năm 2024, doanh thu dự kiến đạt 10.216 tỷ (+22% so với cùng kỳ năm trước) đến từ các động lực chính sau: Doanh thu bất động sản và cho thuê VP tăng trưởng nhờ Etown 6 và The Light Square. Trong năm 2025, VCBS dự phóng doanh thu mảng BĐS và cho thuê VP tăng trưởng 84% so với cùng kỳ năm trước với giả định bàn giao toàn bộ phần còn lại dự The Light Square và lấp đầy khoảng 70% Etown 6.

Mảng M&E phục hồi từ nền thấp với lượng backlog tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu của mảng M&E được hỗ trợ bởi lượng backlog tồn đọng đạt 5.556 tỷ đồng, khối lượng công việc chủ yếu đến từ sân bay Long Thành.

VCBS kỳ vọng doanh thu năm 2025 mảng M&E tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng năng lượng kỳ vọng tăng trưởng nhẹ với nhà máy thủy điện Thác Bà 2. Trong năm 2025, VCBS dự phóng doanh thu mảng năng lượng của REE tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước do các nhà máy thủy điện dự kiến vận hành như năm 2024 khi tích nước chủ động trong 1H2025, hệ số thanh toán theo hợp đồng tiếp tục duy trì ở mức 98%, Nhà máy thủy điện Thác Bà 2 (18,9 MW) đi vào vận hành.