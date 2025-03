Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu BCM

Theo Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC), Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – Becamex IDC (BCM) là đơn vị phát triển khu công nghiệp (KCN) trong nước nổi bật tại Việt Nam với quỹ đất chủ yếu nằm tại tỉnh Bình Dương, một trong những tỉnh thu hút FDI hàng đầu Việt Nam. BCM sở hữu quỹ đất lớn, bao gồm 950 ha đất KCN thương phẩm và 1.200 ha đất khu đô thị (KĐT) thương phẩm tính đến cuối năm 2024.

BCM còn có sự hiện diện đáng kể trong ngành thông qua các công ty liên doanh/liên kết, bao gồm VSIP (nhà phát triển KCN lớn nhất Việt Nam với quỹ đất đạt khoảng 11.600 ha; BCM sở hữu 49%), BW Industrial (nhà phát triển logistics hàng đầu Việt Nam với hơn 1.000 ha quỹ đất công nghiệp/logistics; BCM sở hữu 24%), Becamex Bình Phước (4.668 ha; BCM sở hữu trực tiếp 40%) và Becamex VSIP Bình Định (1.374 ha; BCM sở hữu 40%).

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 10/3 (Ảnh minh họa: KT)

Dự báo tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) năm 2025/26 của chúng tôi được thúc đẩy bởi sự phục hồi trong doanh số bán đất nhà ở của Bình Dương khi hạ tầng khu vực tiếp tục được phát triển; thu nhập từ công ty liên kết tăng lần lượt 17%/18% trong năm 2025/2026 nhờ tăng trưởng lợi nhuận từ VSIP và BW Industrial, và việc mở bán KCN Cây Trường (tổng diện tích đất là 700 ha) và giai đoạn còn lại tại KCN Bàu Bàng Mở rộng (tổng diện tích đất là 320 ha).

BCM hiện đang giao dịch với P/B quý gần nhất ở mức cao là 4,0 lần, so với trung vị P/B của một số công ty cùng ngành 2,1 lần. VCSC cho rằng, BCM hiện có mức P/B hợp lý do vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển KCN, sở hữu quỹ đất lớn cũng như các công ty liên kết có giá trị của BCM.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu CTG

Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) khuyến nghị khả quan với cổ phiếu CTG của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) trên cơ sở luận điểm đầu tư sau: Tăng trưởng tín dụng dự báo tiếp tục tích cực trong giai đoạn 2025-2026. Năm 2024, tăng trưởng tín dụng của CTG đạt 16,88%, cao hơn trung bình ngành, được hỗ trợ từ tín dụng bán lẻ và doanh nghiệp FDI. Xu hướng đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản và cạnh tranh lãi suất giữa các Ngân hàng hỗ trợ tăng trưởng tín dụng của nhóm NHTMCP Nhà nước.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 10/3 (Ảnh minh họa: KT)

Chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện. Tỷ lệ hình thành nợ xấu năm 2024 giảm xuống 1,6% từ mức 2,2% năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2024 đạt 1,25%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu 170,7%, cao thứ 2 toàn ngành. Chi phí tín dụng của CTG theo chiều hướng giảm, xuống 1,7% trong năm 2024 từ mức đỉnh khoảng 1,8-2% trong 3 năm trước. SHS nhận thấy xu hướng tích cực ở chất lượng tài sản và dự báo chi phí tín dụng tiếp tục giảm trong năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 dự báo tăng 25%, được hỗ trợ từ tín dụng tiếp tục mở rộng và chi phí tín dụng giảm sau giai đoạn tăng trích lập dự phòng xử lý nợ xấu năm 2023 – 2024.

Kỳ vọng được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận giữ lại trong năm 2025. CTG hiện có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại năm 2023 trở về trước với tổng số tiền 37.905 tỷ đồng, tương đương 70,59% vốn điều lệ.

Định giá cổ phiếu hấp dẫn so với vị thế và hiệu quả hoạt động. Sau xu hướng tăng giá từ đầu năm, CTG đang giao dịch ở mức PB 1,5x, cao hơn 11% so với PB trung bình giai đoạn 2019-2025, tuy nhiên vẫn thấp hơn đáng kể so với nhóm Ngân hàng Quốc doanh. Với mức giá hiện tại, PB forward 2025 sẽ giảm xuống 1,23x, mức hấp dẫn để đầu tư.