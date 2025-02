Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TCB

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TCB. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) công bố lợi nhuận trước thuế quý IV/2024 đạt gần 4,7 nghìn tỷ đồng (giảm 19% so với cùng kỳ), lũy kế cả năm đạt 27,5 nghìn tỷ đồng (tăng 20% so với năm trước), hoàn thành 100% dự báo của BSC.

Thu nhập lãi thuần cả năm 2024 đạt 35,5 nghìn tỷ đồng (tăng 28%) và phù hợp dự báo của BSC, tuy nhiên, các thu ngoài lãi thấp hơn dự kiến (do ghi nhận chi phí bồi thường Manulife vào chi phí khác thay vì chi phí hoạt động) khiến tổng thu nhập hoạt động chỉ hoàn thành 95% dự báo, đạt 47 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 17%).

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 10/2 (Ảnh minh họa: KT)

Chi phí trích lập dự phòng trong quý IV/2024 ở mức khiêm tốn, chỉ hơn 100 tỷ đồng (giảm 93%), cũng là cấu phần giải thích cho việc doanh thu thấp hơn kì vọng nhưng lợi nhuận vẫn hoàn thành dự báo của BSC.

Với kết quả kinh doanh 2024 của TCB tương đối phù hợp với dự kiến của BSC về tổng thể lợi nhuận và thu nhập lãi thuần, BSC vẫn duy trì dự báo 2025 và khuyến nghị mua cho TCB với giá mục tiêu gần nhất là 31.400 đồng/cổ phiếu

Trước đó, BSC dự báo lợi nhuận trước thuế 2025F của TCB đạt khoảng 33 nghìn tỷ đồng (tăng 20% so với năm trước), tốc độ phù hợp để ngân hàng duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt (dự báo 20% lợi nhuận sau thuế). P/B (tỷ lệ được sử dụng để đánh giá mức độ so với giá trị sổ sách của một cổ phiếu) dự phóng 1 năm hiện ở mức 1.0x, tương đối hấp dẫn so với ngành.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu MSB

Công ty Chứng khoán SSI khuyến nghị khả quan ​​​​​cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), giá mục tiêu 31.400 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế (LNTT) trong quý IV/2024 đạt 2.000 tỷ đồng (+230% so với cùng kỳ), phản ánh mức lợi nhuận thấp trong quý IV/2023. Mức tăng trưởng lợi nhuận tốt này là nhờ thu nhập lãi thuần phục hồi mạnh (+31,7% so với cùng kỳ), thu nhập phí ròng tốt hơn (+11,4% so với cùng kỳ), thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán lần lượt cải thiện gấp 5 lần so với cùng kỳ, nỗ lực đáng kể trong việc thu hồi nợ xấu đã xóa (+400% so với cùng kỳ) và chi phí dự phòng giảm.

Nhìn chung, MSB đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm với 6.900 tỷ đồng, vượt dự báo của SSI. Qua đó, nhóm phân tích đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MSB với giá mục tiêu 1 năm là 14.500 đồng/cổ phiếu. MSB hiện đang giao dịch tại mức P/B là 0,79x, thấp hơn đáng kể mức trung bình lịch sử là 1,17x từ năm 2020.