Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 1/8

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu REE

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), mặc dù kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong Quý 2/2025 và triển vọng cả năm tiếp tục tích cực, BVSC cho rằng, những yếu tố hỗ trợ này phần lớn đã được phản ánh vào diễn biến giá cổ phiếu kể từ đầu năm đến nay.

KQKD Quý 2.2025 của REE hoàn toàn phù hợp với dự báo của BVSC. Do đó, BVSC duy trì dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế (LNST) sau cổ đông thiểu số (CĐTS) năm 2025 lần lượt đạt 9.963 tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ năm trước) và 2.402 tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ năm trước). BVSC lần đầu đưa ra dự báo KQKD 2026 cho REE với doanh thu thuần 9.645 tỷ đồng (-3% so với cùng kỳ năm trước) và LNST sau CĐTS 2.463 tỷ đồng (+3% so với cùng kỳ năm trước).

BVSC duy trì khuyến nghị NEUTRAL cho REE, giá mục tiêu 69.800 đồng/cổ phiếu theo báo cáo chiến lược 2H.2025 của BVSC – giảm nhẹ so với trước đây chủ yếu do ảnh hưởng của việc chia cổ phiếu bằng cổ tức.

REE tiếp tục là cổ phiếu BVSC đánh giá cao nhờ vào danh mục đầu tư thủy điện/năng lượng tái tạo hoạt động hiệu quả, triển vọng tăng trưởng KQKD trong giai đoạn 5–10 năm tiếp theo được củng cố bởi sự bổ sung các dự án mới từ tất cả các mảng hoạt động, và vị thế tài chính mạnh. Nhà đầu tư có thể cân nhắc tích lũy cổ phiếu REE tại các nhịp điều chỉnh sâu, nhằm tận dụng mức định giá hợp lý hơn so với tiềm năng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu LHG

Theo Công ty Chứng khoán DSC, 6 tháng đầu năm nay, CTCP Long Hậu (LHG) ghi nhận 457 tỷ đồng doanh thu thuần và 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành lần lượt 73% mục tiêu doanh thu và 127% mục tiêu lợi nhuận cả năm. DSC dự phóng doanh thu và lợi nhuận cả năm 2025 của LHG lần lượt đạt 662 tỷ đồng (+56% so với cùng kỳ năm trước) và 298 tỷ đồng (+59% so với cùng kỳ năm trước) với giả định: Dự án Cao tầng 2 sẽ được hoàn thành và ghi nhận một phần doanh thu vào Quý 4/2025; Quá trình GPMB nốt 3% diện tích còn lại của LH3.1 sẽ diễn ra trong năm 2026; Không ghi nhận thêm doanh thu từ mảng cho thuê đất KCN trong năm nay.

Sử dụng phương pháp P/B với mức mục tiêu là 1x dựa trên việc: Dư địa mảng thuê đất KCN không còn nhiều; Nhu cầu cho thuê nhà xưởng vẫn phụ thuộc vào tin tức thuế quan. DSC xác định mức giá mục tiêu năm 2025 là 33.800 đồng/cổ phiếu, upside 6% so với hiện tại.