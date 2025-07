Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 1/7

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu CTG

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT nâng khuyến nghị từ trung lập lên khả quan đối với cổ phiếu của NHTM Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG) với tiềm năng tăng giá là 18,5%, tương đương giá mục tiêu 49.000 đồng/cổ phiếu.

Giá mục tiêu phản ánh dự phóng tăng trưởng tín dụng cao hơn và BVPS cao hơn do VNDIRECT chuyển định giá sang trung bình giai đoạn 2025-2026.

P/B hiện tại của CTG ở mức 1,5x, cao hơn mức trung bình của ngành (1.3x) và danh mục theo dõi của chúng tôi (1,4x). VNDIRECT cho rằng, giá cổ phiếu đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng tín dụng tích cực, nhờ đầu tư công tăng.

Điểm nhấn tài chính: TOI Quý 1/25 tăng 7,3% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ Non-II tăng mạnh +27,9% svck, trong khi NII chỉ tăng nhẹ +2,0% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động Quý 1/25 tăng 14,8% so với cùng kỳ, cao hơn tốc độ tăng doanh thu, gây áp lực lên tăng trưởng LN trước dự phòng; chi phí dự phòng đi ngang so với cùng kỳ nhưng cao hơn đáng kể so với kỳ vọng.

VNDIRECT dự phóng ROE năm 2025 đạt 18,6%, cao hơn so với năm 2024 nhưng thấp hơn mức dự phóng trước đó là 19,7%, do chi phí dự phòng cao hơn.

VNDIRECT kết hợp phương pháp định giá P/B và thu nhập thặng dư với tỷ trọng bằng nhau 50%, để đưa ra giá mục tiêu là 49.000 đồng cho CTG. VNDIRECT giữ nguyên mức lãi suất phi rủi ro là 3,0%, dựa trên lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của VBMA vào cuối năm 2024, và mức phần bù rủi ro là 8,35% (theo NYU).

VNDIRECT áp dụng hệ số Beta thấp hơn là 1,2, tương đương mức trung bình điều chỉnh năm năm. Đối với phương pháp giá trị tương đối, VNDIRECT sử dụng hệ số P/B mục tiêu là 1,27x, tương đương với mức chênh lệch trung bình 5 năm của P/B giữa CTG và toàn ngành (99%) nhân với P/B hiện tại của ngành ngân hàng (1,3x). Hiện tại, CTG đang giao dịch ở mức P/B 1,5x, và VNDIRECT cho rằng, mức giá này đã phản ánh kỳ vọng tích cực về hoạt động kinh doanh của CTG, nhờ hưởng lợi từ xu hướng gia tăng đầu tư công.

Giá mục tiêu kết hợp của VNDIRECT phản ánh mức P/B là 1,4 lần BVPS trung bình năm 2025-26, tương đương với trung bình 5 năm của CTG (1,4x) nhưng thấp hơn mức trung bình 5 năm toàn ngành (1,4x).

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MWG

Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) trong năm 2025 với giá hợp lý được xác định ở mức 78.300 đồng/cổ phiếu (+19% so với giá thị trường).

ASEANSC ước tính lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2025F của MWG đạt 4.839 tỷ đồng (+29,6% so với cùng kỳ năm trước), dựa trên giả định các chuỗi kinh doanh chủ đạo của MWG tăng trưởng ổn định trong năm 2025, dẫn đầu bởi chuỗi Bách Hóa Xanh.

Luận điểm đầu tư: Bách Hóa Xanh là con “át chủ bài” của MWG trong thời gian tới, nhờ: chiến lược mở rộng quy mô sau khi lợi nhuận chuyển dương; Bách Hóa Xanh có tốc độ tăng trưởng vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh lớn; và hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch sang phân khúc siêu thị của người tiêu dùng.

Chuỗi ICT và CE kỳ vọng tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng, nhờ: điểm rơi của chu kỳ thay thế là chất xúc tác cho sự phục hồi của mảng điện thoại, máy tính bảng và laptop; lộ trình tắt sóng 2G tại Việt Nam; và triển vọng tăng trưởng sau giai đoạn tái cấu trúc các cửa hàng kém hiệu quả.

Chuỗi Era Blue có thể là một “viên ngọc” mới khi đã đạt điểm hòa vốn chỉ sau 1,5 năm và còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Triển vọng ngành bán lẻ năm 2025 được đánh giá khả quan. Trong đó, yếu tố tích cực đến từ: Chi tiêu tiêu dùng nội địa là động lực chính; Chính phủ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tiêu dùng nội địa và du lịch; Xu hướng chuyển đổi số và sự bùng nổ của thương mại điện tử; Thực phẩm tiện lợi, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp được kỳ vọng tăng trưởng mạnh.