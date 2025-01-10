Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 1/10

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CTD

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), giai đoạn 2026-2027, doanh số ký hợp đồng (backlog) của CTCP Xây dựng Coteccons (CTD – sàn HSX) được dự báo tăng trưởng lần lượt 10%/9% nhờ đóng góp đến từ 3 phân khúc chính là dân dụng, công nghiệp và hạ tầng.

Cụ thể, với động lực từ nguồn cung BĐS và các đối tác lâu năm “repeat sale”, doanh số mảng dân dụng có thể tăng trưởng 11%/10%. Đối với mảng công nghiệp, với kỳ vọng đến từ tăng trưởng nguồn vốn FDI và lợi thế cạnh tranh tới từ tiêu chuẩn ESG của CTD, backlog có thể cải thiện 10%/9%.

Bên cạnh đó, phân khúc xây dựng hạ tầng khả quan với sự đóng góp từ giải ngân vốn đầu tư công tăng trưởng thuận lợi giúp backlog tăng trưởng 10%/15%. Backlog tăng trưởng trở thành nguồn việc cho doanh nghiệp và tác động tích cực tới doanh thu trong 2026 -2027. Nhờ đó, MBS dự báo doanh thu có thể tăng lần lượt 13%/10%.

MBS ước tính biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện 0,3/0,2 điểm % nhờ nguồn việc thuận lợi trong bối cảnh đẩy mạnh nguồn cung bất động sản và các biện pháp thành lập chuỗi cung ứng nguyên vật liệu giảm thiểu đà tăng của giá đầu vào. Bên cạnh đó, dự án Emerald 68 kỳ vọng có thể ghi nhận lợi nhuận từ liên doanh liên kết (sở hữu 49%) khi đã mở bán trong đầu năm 2025 và đạt tỷ lệ hấp thụ trên 70%. Nhờ biên gộp cải thiện và ghi nhận lợi nhuận từ mảng bất động sản. Lợi nhuận ròng có thể đạt 730 tỷ đồng vào năm 2026 và 921 tỷ trong năm 2027, tương ứng với mức tăng lần lượt 61%/26%.

MBS định giá cổ phiếu CTD dựa trên phương pháp định giá PB và FCFF, với mức giá mục tiêu là 94.200 đồng/cổ phiếu và khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu này. Với vị thế là doanh nghiệp đầu ngành, CTD được hưởng lợi trong bối cảnh thị trường xây dựng phục hồi nhờ tác động tích cực từ thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, định giá của CTD đang ở mức hấp dẫn khi PB đạt 0.8 (thấp hơn mức kỳ vọng của MBS là 0.95x trong giai đoạn phục hồi của thị trường xây dựng).

Khuyến nghị cổ phiếu tiêu biểu cho tháng 10/2025

Thị trường chứng khoán đón nhận 2 thông tin khá quan trọng ngay đầu tháng 10: Thông tin rà soát triển vọng nâng hạng từ FTSE (ngày 8/10), trước đó là loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô Quý 3. Để đạt mức tăng trưởng GDP 8% trở lên, tăng trưởng GDP Q3 ít nhất phải đạt mức 8,4%. Đây sẽ là 2 sự kiện quyết định xu hướng của thị trường giai đoạn cuối năm, trong kịch bản tích cực nhất (cả tăng trưởng GDP và thông tin nâng hạng đúng như kỳ vọng), thị trường sẽ bứt phá vùng tích lũy hơn 1 tháng qua, vượt 1.700 điểm để tìm các đỉnh cao mới. Trong kịch bản, thị trường không đạt kỳ vọng nâng hạng, MBS cho rằng, dòng vốn đầu cơ trong nước sẽ bán, VN-Index có thể xuyên qua ngưỡng 1.600 điểm, về hỗ trợ trung hạn 1.550 điểm.

Trong bối cảnh môi trường lãi suất thấp, giải ngân đầu tư công tăng tốc về cuối năm và khung pháp lý ngành năng lượng đang trở nên hoàn thiện, chúng tôi cho rằng cơ hội đầu tư sẽ tập trung ở nhóm ngân hàng, đầu tư công, bất động sản và năng lượng. MBS xây dựng Danh mục Alpha bao gồm các cổ phiếu tiêu biểu MBS lựa chọn cho tháng 10/2025 bao gồm: VCB, CTG, PDR, IJC, VCG, HPG, HDG, PVD, MSN, ANV.