Một số câu hỏi thường gặp về xạ trị

Your browser does not support the audio element.

Dưới đây là một số thắc mắc về xạ trị trong điều trị ung thư:

Xạ trị có đau lắm không?

Bức xạ không gây tổn thương, châm chích hoặc bỏng khi đi vào cơ thể. Bạn sẽ nghe thấy tiếng lách cách hoặc tiếng vo ve trong suốt quá trình xử lý và có thể có mùi từ máy. Thông thường, mọi người có các buổi điều trị 5 lần mỗi tuần.