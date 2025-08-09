Một sản phẩm Apple vừa cán mốc 100 tỷ USD doanh thu nhưng đang bị Huawei lấn át

Theo Counterpoint Research, doanh thu tích lũy của đồng hồ thông minh Apple Watch đã vượt 100 tỷ USD trong Quý II. Đây là cột mốc quan trọng cho thấy “táo khuyết” đã định hình thành công một ngành hàng mới trong lĩnh vực thiết bị đeo thông minh.

Hãng nghiên cứu chỉ ra, sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi chuỗi cải tiến liên tục trong tính năng sức khỏe, từ cảm biến điện tâm đồ ECG được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt trên Series 4 đến tính năng phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ trên Series 10.

Bên cạnh đó, danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, từ dòng SE giá phải chăng đến Watch Ultra cao cấp, đã giúp Apple tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, đặc biệt tại các thị trường mới nổi nhạy cảm về giá.

Apple Watch cũng đóng vai trò “chất keo” giữ chân người dùng trong hệ sinh thái iPhone, nhờ khả năng kết nối độc quyền.