Một sai lầm khi thay cần gạt mưa có thể khiến bạn mất hàng chục triệu đồng

Ô tô là một sự tổng hợp của nhiều bộ phận và hàng ngàn linh kiện. Điều đó, đồng nghĩa với hàng ngàn cơ hội để người dùng mắc phải những sai lầm tốn kém.

Mới đây, câu chuyện liên quan đến cần gạt mưa được một thợ máy giàu kinh nghiệm chia sẻ trong bài viết này là một ví dụ. Hầu hết mọi người đều biết được tác dụng cần gạt nước có nhiệm vụ đảm bảo tầm nhìn cho người lái trong điều kiện mưa gió.

Thay cần gạt mưa tưởng như là việc đơn giản nhưng sự bất cẩn có thể khiến chủ xe tốn kém chi phí. Ảnh: Auto 365

Do là một trong những bộ phận hao mòn thiết yếu trên ô tô và sẽ cần phải thay thế sau một thời gian sử dụng. Tuy nhiên, người thợ máy này đã chỉ ra nếu tháo lắp không đúng cách cần gạt mưa, các chủ xe sẽ phải đối mặt với chi phí sửa chữa tốn kém.