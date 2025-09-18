Một resort ở bán đảo Sơn Trà bị phạt 366 triệu đồng vì nhiều vi phạm

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở có nhiều vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, gồm: không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh (mức phạt 320 triệu đồng); không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định (mức phạt 30 triệu đồng); không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kiểm thực 3 bước (mức phạt 8 triệu đồng); không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về lưu mẫu thức ăn (mức phạt 8 triệu đồng).

Ngoài phạt tiền, UBND TP Đà Nẵng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải không có giấy phép môi trường tại Sơn Trà Resort trong thời hạn 4 tháng 15 ngày (tính từ ngày quyết định có hiệu lực).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Công ty CP Sơn Trà phải thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời báo cáo kết quả xử lý với cơ quan chức năng theo quy định.