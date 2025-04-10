Một phụ nữ mất gần 190 triệu đồng vì 'xổ số cào online' trên Facebook

Trong quá trình chuyển tiền, chúng liên tục báo "sai cú pháp" và yêu cầu gửi lại nhiều lần. Chỉ sau 5 lần thao tác, chị C. đã bị chiếm đoạt 29 triệu đồng.

Theo tường trình, ban đầu chị C. nạp 99.000 đồng mua vé cào trực tuyến trên trang Facebook có tên "Thần Tài Kim Bảo." Sau khi "trúng thưởng," đối tượng lừa đảo tiếp tục tư vấn chị mua các vé cào giá trị cao hơn.

Cụ thể, vào cuối tháng 9/2025, với thủ đoạn như trên các đối tượng đã chiếm đoạt gần 190 triệu đồng của chị N.T.B.C. (ngụ phường Khánh Hậu, Tây Ninh).

Nghĩ rằng số tiền trúng thưởng bị "treo" trên mạng, cùng lúc đó các đối tượng đã chủ động hướng dẫn chị C. truy cập vào một trang Facebook khác để lấy lại tiền và phải đóng phí tư vấn. Tin tưởng làm theo, chị C tiếp tục chuyển khoản thêm 6 lần với tổng số tiền 160 triệu đồng.

Từ khoản tiền ban đầu chỉ 99.000 đồng, qua 11 lần chuyển khoản, chị C. đã bị các đối tượng lừa đảo mất toàn bộ số tiền 189 triệu đồng.

Công an tỉnh Tây Ninh khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết về công nghệ của người dân. Do vậy, người dân tuyệt đối không tin tưởng các hình thức "xổ số cào online" không được cấp phép, không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân qua các nền tảng mạng xã hội mà không rõ nguồn gốc.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý kịp thời, góp phần ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng./.