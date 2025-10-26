Một phụ nữ đi xe máy bị gió cuốn rơi xuống vực, tử vong

Sáng 26-10, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ tịch UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, bà PTTS (55 tuổi, ngụ khối phố Hòa Hạ, phường Quảng Phú) đi xe máy đến chợ Tam Kỳ thuộc phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng để bán cá, cua…