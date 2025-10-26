Một phụ nữ đi xe máy bị gió cuốn rơi xuống vực, tử vong

26/10/2025 12:38

Người phụ nữ ở TP Đà Nẵng đi xe máy bị gió cuốn nên mất tay lái, rơi xuống vực, tử vong.

Sáng 26-10, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ tịch UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, bà PTTS (55 tuổi, ngụ khối phố Hòa Hạ, phường Quảng Phú) đi xe máy đến chợ Tam Kỳ thuộc phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng để bán cá, cua…

nguoi-phu-nu-bi-gio-cuon-mat-tay-lai-lao-xuong-vuc-tu-vong-1.jpg
Nhiều người đến theo dõi vụ việc. Ảnh: TN

Khi gần đến cầu Kỳ Phú 2, mưa lớn kèm gió mạnh làm bà S mất tay lái, lao xe xuống vực, lúc đó không ai phát hiện. Đến 9 giờ cùng ngày, một người dân gần đó nhìn thấy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đến hiện trường thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng, vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Nạn nhân tự gây tai nạn nên gia đình không yêu cầu điều tra, có nguyện vọng nhận thi thể về lo hậu sự.

Theo plo.vn
https://plo.vn/mot-phu-nu-di-xe-may-bi-gio-cuon-roi-xuong-vuc-tu-vong-post877646.html
