Một 'ông bầu' quyền lực làng phim Việt 3 lần đột quỵ vẫn chiến thắng bệnh tật, đi làm kiếm tiền lo cho gia đình

Phước Sang: Từ "ông bầu" quyền lực phim ảnh đến doanh nhân vỡ nợ vì bất động sản

Phước Sang từ những năm của thập niên 1990 - 2000 được biết là "ông bầu" hot nhất trong làng phim Việt. Anh được xem là nhà sản xuất "mát tay" với một loạt những phim đắt khách thời điểm đó.

Hãng phim của anh sản xuất các phim truyện nhựa: Em và Michael (1994), Khi đàn ông có bầu (2005), Đẻ mướn (2005), Áo lụa Hà Đông (2006), Huyền thoại bất tử (2009), Công chúa teen và ngũ hổ tướng (2010), Hello cô Ba (2012), Yêu anh, em dám không? (2013) và trên 20 phim truyện video, nhiều video ca nhạc, cải lương, hài...

Phước Sang trong chương trình "Thở đi con".

Ngoài ra, hãng phim Phước Sang là hãng phim tư nhân đầu tiên có tác phẩm được nhận giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế. Đó là tác phẩm "Áo lụa Hà Đông" giành giải do khán giả bình chọn tại LHP quốc tế Pusan, Hàn Quốc.

Nhờ làm phim đắt khách nên cuộc sống của Phước Sang trở nên giàu có, anh từng có biệt thự 60 tỷ đồng ở quận 2 TP.HCM. Ngoài tiền, Phước Sang còn có vợ đẹp, con ngoan cùng cuộc sống dư dả về vật chất.

Tuy nhiên, khi kinh tế lẫn sự nghiệp ổn định thì Phước Sang lại chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản. Được biết, Phước Sang đầu tư cho lĩnh vực này 1.000 tỷ đồng, thế nhưng anh không gặp may mắn. Sau đó, Phước Sang vướng phải nợ nần nên vợ chồng anh phải biến mất khỏi làng giải trí.