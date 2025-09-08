Một nữ diễn viên vừa phải xin lỗi vì quảng cáo sai sự thật

Ngày 9/8, tờ News1 đưa tin nữ diễn viên hài Jung Joo Ri đã công khai xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì tham gia quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm bị nghi sử dụng thông tin sai lệch.

Trong thư gửi khán giả, cô viết: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến những ai đã bị tổn thương bởi quảng cáo về thương hiệu kem mà tôi từng xuất hiện”. Nữ nghệ sĩ cho biết, sau khi quảng cáo được đăng, cô nhận nhiều phản ánh tiêu cực, đặc biệt là chi tiết “nổi tiếng ở Úc” không đúng sự thật.