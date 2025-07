Một nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng VTV bị tấn công vì từng lên tiếng an ủi hotgirl Thiên An

Nguyên nhân, nữ diễn viên bị lôi vào ồn ào này là do hotgirl Thiên An từng chia sẻ về hành trình mang thai trong một chương trình do Ngọc Lan làm MC. Dù chỉ là MC của chương trình cũng bày tỏ rõ không can thiệp hay nhiều chuyện nhưng Ngọc Lan vẫn liên tục bị làm phiền, do đã chia sẻ cảm xúc động viên an ủi Thiên An khi hotgirl này lên mạng xã hội đấu tố Jack. "Chị nghĩ mọi chuyện hôm nay sẽ kết thúc, em phải tiếp tục mạnh mẽ như từng, từ hôm nay có thể buông bỏ tất cả được rồi, bắt đầu một cuộc sống mới thật vui với bé Sol, điều em cần nghĩ bây giờ là luôn giữ tâm trạng vui vẻ để đồng hành với con, giữ sức khỏe tốt để chơi cùng con. Chúc mọi điều tốt đẹp đến với 2 mẹ con".