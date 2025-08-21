Một nữ diễn viên bị đề nghị 3 năm tù vì biển thủ hơn 70 tỷ

Theo cáo trạng, trong năm 2022, Hwang Jung Eum bị cáo buộc chiếm dụng hơn 4,3 tỷ won (hơn 70 tỷ đồng) từ công ty gia đình Hunminjeongeum Entertainment - nơi cô sở hữu 100% cổ phần dưới danh nghĩa tạm ứng, rồi sử dụng phần lớn số tiền để đầu tư vào tiền điện tử. Trong phiên xét xử, phía công tố cho rằng hành vi này vi phạm Luật Hình sự về Tội phạm Kinh tế Đặc biệt.

Hwang Jung Eum đã thừa nhận toàn bộ cáo buộc trong phiên tòa đầu tiên vào tháng 5. Cô cũng cho biết đã hoàn trả toàn bộ số tiền tham ô vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua, đồng thời gửi kèm các chứng từ thanh toán lên Tòa án Jeju.