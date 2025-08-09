Một nhà mạng làm lộ thông số kỹ thuật iPhone 17 trước ngày ra mắt?

Theo nguồn tin @Jukanlosreve trên nền tảng X, một loạt ảnh chụp được cho là tài liệu thông số nội bộ của nhà mạng Hàn Quốc đã xuất hiện.

Các bảng thông số này không chỉ liệt kê cấu hình cơ bản của bốn phiên bản iPhone 17 mà còn có phần so sánh iPhone 17 Air với Samsung Galaxy S25 Edge, đối thủ trực tiếp trên phân khúc mỏng nhẹ.

Thông số kỹ thuật iPhone 17 rò rỉ từ một nhà mạng Hàn Quốc. Ảnh: @Jukanlosreve / X

Theo bảng rò rỉ, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ được trang bị chip A19 Pro cùng 12GB RAM, trong khi iPhone 17 tiêu chuẩn và iPhone 17 Air chỉ sử dụng chip A19 với 8GB RAM.