Một ngày sau vỡ đập thuỷ điện ở Lạng Sơn: Hiện trạng ra sao?

Ngày 8/10, trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Ngân, Bí thư xã Tân Tiến (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, sau 1 ngày xảy ra sự cố vỡ một phần đập thủy điện Bắc Khê 1, các cơ quan chức năng luôn theo dõi chặt chẽ tình hình thực tế.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, khu vực vai đập bị vỡ không có hiện tượng mở rộng thêm mà vẫn giữ nguyên hiện trạng thời điểm xảy ra sự cố.