Một ngân hàng từng giao dịch hơn 5.000 tấn vàng/năm, tháng cao điểm hơn 700 tấn

Việt Nam đã từng có trung tâm giao dịch vàng

Tại Tọa đàm "Thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam" chiều 15/10, đại diện các ngân hàng thương mại gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, ACB, VPBank, Techcombank, MB... bày tỏ mong muốn được trở thành thành viên của sàn giao dịch vàng khi mô hình này được triển khai.

Ông Nguyễn Đức Thái Hân, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB), cho biết ngân hàng này từng thành lập Trung tâm giao dịch vàng ACB vào năm 2007. Thời điểm mới vận hành, quy mô giao dịch của trung tâm đạt gần 5.625 tấn vàng/năm, trong đó doanh số cao nhất khoảng 712 tấn/tháng.

Cơ chế hoạt động của trung tâm khi đó là kết nối người bán - người mua thông qua khớp lệnh. Giá vàng được xác định dựa trên giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD/VND do ngân hàng niêm yết vào đầu ngày. Ngân hàng có nhiệm vụ làm trung gian thanh toán, cho vay VND, vàng cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ (margin). Khách hàng nhận vàng vật chất khi thanh toán đủ tiền.

Từ kinh nghiệm đó, lãnh đạo ACB đánh giá việc thành lập sàn giao dịch vàng vật chất hiện nay sẽ có nhiều thuận lợi.